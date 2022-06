Festa della Musica 2022: il programma del 21 giugno a Spoltore

Un evento senza precedenti con più di 11.000 concerti in 744 città, tra le quali per la prima volta anche Spoltore, grazie all’organizzazione della Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi

SPOLTORE – Si terrà martedì 21 giugno “Recovery Sound” (21.00, piazza D’Albenzio), l’edizione 2022 della Festa della Musica che quest’anno vedrà per la prima volta la partecipazione della città di Spoltore. Da quest’anno, infatti, il Comune è entrato a far parte, grazie all’organizzazione della Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi, del circuito internazionale delle città aderenti alla manifestazione, che si tiene il 21 giugno in contemporanea in tutta Europa e rappresenta un’occasione per promuovere e diffondere il valore della musica e della pratica musicale.

Dal Museo Archeologico di Cagliari alla Reggia di Caserta, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze al parco Archeologico di Paestum, dal Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma all’Archivio di Stato di Venezia, fino al Museo di Capodimonte di Napoli: oltre 40 luoghi della cultura del MiBACT ospiteranno in Italia altrettante iniziative musicali che spaziano dal coro al dj- set, dalla musica classica al rock. La musica sarà inoltre protagonista negli ospedali, nei conservatori, nelle biblioteche, in 25 case di reclusione/circondariali e con più di 100 corali distribuite su tutto il territorio.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), in collaborazione con UNPLI, Feniarco, l’Anci, la Conferenza delle Regioni, il Miur, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e quello di Grazia e Giustizia.

Il tema dell’edizione 2022, in particolare, sarà quello del “Recovery Sound Green Music Economy”, con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente.

E sono proprio l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente ed il territorio – entrambi elementi alla base dello statuto adottato dalla Pro Loco di Spoltore – che hanno portato alla scelta del connubio più naturale tra i due elementi: quella di un artista del territorio da sempre particolarmente attento ai temi ambientali. Tutta la produzione di Graziano Zuccarino è infatti attraversata da tematiche ambientali: da la Raffineria di Cazzirro e le Scorribande dei Precari a Ombrinammale, contenuta nell’EP Progetto Baffone.

Sarà proprio nella serata del solstizio d’estate che continuerà la riabilitazione musicale di Graziano Zuccarino, alias Zuccarino Rehab. La nuova suite, che affonda le radici nella storia più antica di Francavilla al Mare, lo sbarco dei saraceni, verrà presentata nell’incantevole cornice di Piazza D’Albenzio. La formazione live di Zuccarino Rehab vede la rinnovata partecipazione del chitarrista Fabio Duronio, di Luca “Luchino” Marinacci al basso e Marco “Sburzo” Di Pietro alla batteria. “Suite numero due – Catena” è un’esperienza musicale live di pop e di rock, di psichedelia e di rimandi storici dentro una visionaria canzone d’autore. I testi, riportano in luce gli avvenimenti accaduti a metà del 1500 sulle coste abruzzesi.