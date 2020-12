XXVII Premio Letterario Nazionale “ScrivereDonna”: i vincitori

PESCARA – Il comitato organizzatore del Premio Letterario Nazionale “ScrivereDonna” con sede a Pescara, premio annuale per la Poesia inedita in lingua italiana riservato alle donne, è giunto alla XXVII edizione. Questa edizione del Premio è dedicata a Maria Luisa Spaziani, che fu per molti anni una delle più rappresentative Presidenti di Giuria del Premio.

La Giuria, composta da Ubaldo Giacomucci, Anna Maria Giancarli, Nicoletta Di Gregorio, ha deliberato finalisti e vincitrice dell’edizione di quest’anno sottolineando “la notevole qualità delle opere partecipanti, con molte opere particolarmente meritevoli”. Causa limitazioni dovute alla pandemia in corso, è momentaneamente sospesa la cerimonia di presentazione in presenza, con la speranza di poterla svolgere il prossimo anno.

La manifestazione è organizzata a Pescara dall’Associazione Culturale Tracce con la collaborazione dell’Istituto di Ricerche e Attività Culturali e con la collaborazione della Fondazione Pescarabruzzo.

L’elenco di finaliste e vincitrici è dunque il seguente:

Primo classificato: Cecilia Braccesi (Firenze)

Secondo classificato ex aequo: Giuliana Giancarli (L’Aquila) ed Elisabetta Soncino (Milano)

Terzo classificato: Silvia Favaretto (Venezia)

Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi speciali:

Premio Speciale della Giuria: Grazia Di Lisio (Teramo)

Sono state inoltre segnalate con merito, per la capacità espressiva, le finaliste Antonella Antonelli (Roma), Maria Gabriella Castiglione (Pescara), Sofia del Borrello (Roseto), Francesca Di Castro (Roma), Giovanna Gelmi (Cologno Monzese), Elisa Malvani (Busto Arsizio), Elena Manco (Venezia), Beatrice Marchegiani (Pescara), Tiziana Monari (Prato), Maria Perrella (Capodrise (CE)), Dolores Ricci (Milano), Rita Rucco (Lecce).

L’opera della vincitrice verrà edita dalle Edizioni Tracce.