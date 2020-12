“Un piano per una nuova stagione di sviluppo”, webinar il 10 dicembre

Giovedì prossimo il webinar promosso da RATI, con Fondazione HUBRUZZO e AIPEC con Loris Di Pietrantonio, Capo Unità presso la Commissione Europea

LANCIANO – Secondo appuntamento in programma giovedì 10 dicembre alle 18 sulla piattaforma Youtube promosso da RATI (Rete di Abruzzesi per il talento e l’Innovazione) insieme alla Fondazione HUBRUZZO e all’AIPEC (Associazione degli Imprenditori Italiani per l’Economia di Comunione).

Questa volta ascolteremo e discuteremo in diretta con il dr. Loris Di Pietrantonio – Capo unità e Responsabile presso la Commissione Europea per il coordinamento del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), autentico “talento abruzzese” nonché socio fondatore di RATI, sul tema «Un piano per una nuova stagione di sviluppo» – il contributo UE per una economia coesiva, digitale e sostenibile.

Marco Di Fonzo, giornalista Sky, coordina il webinar che vede gli interventi di Costanza Cavaliere (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), Giorgia Costanlonga (Valutatrice proposte comunitarie – esperta di Erasmus), Raffaella Febbio (Dirigente Adecco), Rita Innocenzi (Dirigente CGIL), Antonio Maffei (Coordinatore ITS).

Il Fondo sociale europeo Plus testimonia la volontà della Commissione Europea di trasformare l’Europa sociale in una realtà unita e robusta. In particolare, il FSE+ mira a potenziare “Istruzione e formazione per anticipare i cambiamenti del mercato del lavoro in un mondo globalizzato”, garantire “Lavoro e pari opportunità per tutti” e promuovere “Inclusione sociale delle persone emarginate e indigenti”.

Per aumentare il suo impatto, il Fondo sociale europeo Plus riunisce altre 3 componenti oltre al FSE: l’Iniziativa per l’occupazione giovanile (IOG); il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); il programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI).

La qualità degli interventi consentirà di affrontare in modo efficace e comprensibile una tematica complessa come il Programma comunitario FSE+ divenuta in questa fase molto difficile sul piano sociale oltre che sanitario ed economico.

È un appuntamento che ha anche l’ambizione di aiutare l’opinione pubblica ad invertire e migliorare la percezione della Unione Europea, specie dopo la storica svolta di questa estate che ha portato all’approvazione di un enorme programma di aiuti economici ripartiti con un criterio di proporzionalità rispetto al danno arrecato dal COVID-19, basti pensare alla sola NEX GENERATION EU che prevede per l’Italia ben 209 miliardi di euro.

“Questa iniziativa potrebbe essere utile anche per allacciare una relazione diretta con gli Uffici di Bruxelles che si occupano del FSE+ per tenersi costantemente informati sui numerosi progetti promossi direttamente da loro e che riguardano anche e principalmente il sistema scolastico e formativo per una educazione e una istruzione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi più adeguate ai tempi e alla evoluzione culturale, socioeconomia e tecnologica della comunità nazionale ed internazionale. Senza trascurare i progetti diretti alle gravi criticità sociali” si legge nella nota.

Tutti insieme invitiamo proprio tutti a partecipare anche attraverso interventi e domande.

LINK WEBINAR: https://www.youtube.com/watch?v=GYZ-icc9-_I&feature=youtu.be