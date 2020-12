“Con le ali della libertà”, diretta streaming da Castello Orsini Colonna

Venerdì 11 dicembre ore 21 sarà trasmesso in streaming lo spettacolo al Canale 119 del digitale terrestre e pagina Facebook di Info Media News

AVEZZANO (AQ) – In un momento in cui tutto sembra sospeso il Teatro Off Limits di Avezzano, nonostante le restrizioni che impongono la chiusura di teatri, ha deciso di essere al fianco dei propri spettatori per far vivere loro un momento di spensieratezza come solo la cultura e l’arte sanno fare, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Infatti, il prossimo venerdì 11 dicembre a partire dalle ore 21, con il patrocinio del Comune di Avezzano, verrà trasmesso in streaming lo spettacolo “Con le Ali della Libertà”, in diretta sul Canale 119 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook di Info Media News, partner ufficiale dell’evento. Cornice della diretta sarà il Castello Orsini Colonna, location storica delle stagioni del Teatro Off Limits.

“Con le Ali della Libertà”, andato in scena per la prima volta lo scorso 13 agosto all’interno della rassegna Alba Off Limits, è un adattamento teatrale della Compagnia Teatranti Tra Tanti del racconto di Stephen King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank”, trasportato poi sul grande schermo nel 1994. La storia è quella Andy Dufresne che viene condannato a due ergastoli nel carcere di Shawshank. In prigione, Andy, uomo mite ma dall’acuta intelligenza, sarà costretto a subire i soprusi degli altri detenuti e delle guardie. Ad aiutarlo a sopravvivere nell’inferno in cui è stato trascinato sarà l’amicizia con Red un altro ergastolano. Le Ali della Libertà è una storia di redenzione, non quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti nonostante tutto. Perché la paura è la vera prigione e la speranza è l’unico modo per ottenere la libertà.

Con: Antonio Pellegrini, Alessandro Martorelli, Alessandro Scafati

Regia: Alessandro Martorelli

Con la partecipazione di Paola Munzi

Musiche: Giuseppe Morgante

Scenografia: Mardin Nazad e Edoardo Gaudieri

Project Manager Teatro Off Limits: Cinzia Pace