XV° Concorso “La mia famiglia e io”: ecco i vincitori

Si è svolto domenica 19 gennaio la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall’Associazione Domenico Allegrino Onlus. 228 i vincitori e 1800 partecipanti

PESCARA – Oltre mille persone, tra alunni e genitori, hanno affollato il teatro Massimo di Pescara per partecipare alla cerimonia di premiazione della 15esima edizione del concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” e dedicata quest’anno al tema universale “La mia famiglia e io”, riflessione su un’istituzione che può essere fonte di gioia e serenità ma anche di malessere e disagio e che, nell’epoca attuale, ha spesso bisogno di sostegno e aiuto. 228 i vincitori che hanno scritto poesie, realizzato disegni, testi e fotografie sull’argomento e che hanno ricevuto da Antonella Allegrino, Presidente della onlus, un attestato di partecipazione e il calendario che l’associazione realizza ogni anno per raccogliere i lavori premiati. “Bellissime, significative e ricche di fantasia le opere create da alunni, studenti e adulti sul tema della famiglia – spiega Antonella Allegrino – In esse sono racchiusi messaggi positivi, emozioni e affetti che testimoniano il grande valore di questa istituzione, in qualsiasi forma si esprima, e l’importanza dei nonni, punto di riferimento di piccoli e grandi. In questa giornata di festa – ha aggiunto – voglio rivolgere un saluto particolare a una bimba di 8 anni di Vasto, che ho premiato sabato nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito dove è ricoverata per le terapie. Ha vinto il concorso per il secondo anno consecutivo e spero di poterla avere di nuovo qui con me in occasione della prossima edizione. Ringrazio, infine, i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie e gli adulti che rispondono sempre con entusiasmo e disponibilità al nostro invito a partecipare al concorso”.

Alla manifestazione hanno preso parte gli alunni e i docenti delle scuole di Pescara, Spoltore, Popoli, Bussi, Civitaquana (Pescara), Vasto e Atessa (Chieti), Capestrano e Navelli (L’Aquila) appartenenti a 15 istituti comprensivi e circoli didattici, 25 scuole. Oltre 1800 i lavori presentati da bambini e adulti. Ospiti della premiazione l’artista Oscar Strizzi, che ha portato sul palco un’esibizione di “Sand Art” dedicata alla famiglia e gruppi musicali degli istituti comprensivi 1 e 8 di Pescara.

Nelle quindici edizioni continuative del concorso sono stati oltre 20mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato per un totale di circa 25mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano.

L’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell’essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.

NOMI DEI VINCITORI

Opere adulti

Concezio Del Principio, Mima Trama

Vincitori scuole

Istituto comprensivo Pescara 1, dirigente Teresa Ascione.

Scuola secondaria di primo grado Foscolo: Gaia Carozza, Maria Spinelli, Federica Neri, Francesca Petrone, Nadia Di Rocco, Valentina Morelli, Giulia Rossetti, Samia Sperinteo, Brenda Battista.

Istituto comprensivo Pescara 2, dirigente Mariagrazia Santilli.

Primaria Alpi: Penelope Vaccaro, Federico Memmo, Sofia Terlizzi, Chiara Manfroni, Lorenzo Di Salvo, Febe Calandra, Vittoria Fonzi, Paola Maria Reggi, Matteo Giannetta, Alessandro Febo, Edoardo Capri, Gloria Martelli, Federica Curreri, Lucrezia De Angelis, Carlotta Palumbo, Federico Paolo Ebisch, Riccardo Angelozzi, Andrea Festivo Nerone, Valerio Angelone, Luca Carol Antonelli. Primaria Flaiano: Tommaso D’Incecco, Matilde Bugliosi, Lisa Di Giambattista, Alessandro Gagliardi, Alessia Sissi Caciula, Mia Rolli, Stefano Consalvi, Sara Della Pelle, Cecilia Cancelli, Alice Carletti, Angelica Pulieri, Caterina Carusi, Giulia Vittoria Miccichè, Nicholas Caciula, Davide Mencarelli. Scuola secondaria di primo grado Colonna: Gaia Gentile, Giulia Gnagnarelli, Chiara Gnagnarelli, Cecilia Guerrieri, Vittoria Zinno, Sofia Carta, Michela Cirulli, Siria Montanaro, Greta Di Sabatino, Francesco De Luca, Chiara Muca, Rosa Di Zenobio, Rebecca Acunzo, Matteo Marconetti, Alessandro Morgillo, Daniele Sola, Daniele D’Arrezzo, Alessandro Iusco, Roberto D’Ottavio, Alessandro Pace, Julia Marinucci, Andrea Genovese, Matteo D’Incecco, Dennys Perez, Alessandra Aielli, Valeria De Santis, Emanuela Marcheggiani, Elisa Ferrandino, Beatrice Mastrippolito, Federico Di Renzo, Maena Aloisi, Aldo Catania.

Istituto comprensivo Pescara 4, dirigente Daniela Morgione.

Scuola secondaria di primo grado Pascoli: Cecilia De Rensis, Filippo Ramundo, Caterina Trevisan, Emilia Di Donato, Caterina Maddestra, Giulia Febo, Marialessandra Antonacci, Margherita Terrenzio, Francesca Parnazzini, Ludovica Di Geronimo, Margherita Italiani, Giacomo Cantagallo.

Istituto Comprensivo Pescara 5, dirigente Daniela Massarotto.

Primaria S. Filomena: Samuele Leardi, Elena Costanzo. Primaria Via Cavour: Sophia Mosca, Federica Ceci, Lorenzo Di Tizio, Matteo Di Tunno, Andrea Maiani, Gianmatteo Sodano, Nicole Chiarottin, Lorenzo Schietroma, Camilla Cetrano. Primaria Gioberti: Daniele Marcucci, Sofia Jannoun, Melissa Del Monte, Federico Savini, Cecilia Maria Di Staso, Cristiano Berardi, Martina Maria Cicchillitti, Elena Di Re, Michela Di Vittorio, Sara Ciccarelli.

Istituto Comprensivo Pescara 6, dirigente Mariella Centurione.

Scuola dell’infanzia Munari: Carmen Jasmine Aloumon, Alessio Di Carlo, Andrea Passucci, Riccardo Tracanna, Gioia Ghilardi Tudini.

Istituto comprensivo Pescara 7, dirigente Rossella Di Donato.

Primaria La Porta: Jason Duarte Ramos, Ginevra Paoloemilio. Primaria 11 Febbraio ‘44: Vittoria Perfetto, Giulia Gambuto, Matteo Dogani, Edoardo Passeri, Viola Mancini, Alessandro George Di Lello, Giorgia Santuccione, Giorgia Cameli, Federica Iezzi, Samuele Di Fabio, Lorenza Terrenzio, Aurora Morelli, Roberta Di Biase, Martina Capece Minutolo, Alice Guerra, Gaia Grillo, Flavia Barbetta, Laetitia Vaccaro, Giulia Di Rienzo. Scuola secondaria di primo grado Antonelli: Jasmine Capone, Davide Marinucci, Rebecca Passeri, Roberto Miani, Rebecca De Nicola, Edoardo Caporale, Armando Di Bucchianico.

Istituto comprensivo Pescara 8, dirigente Valeriana Lanaro.

Scuola secondaria di primo grado Tinozzi: Piero Piccinato, Matthias Masciambruni, Vittoria Maria Volpe, Claudia Mazzocchetti, Elena Marino, Vittoria Tonon, Camilla Ciavatiella, Alessandro Filippo Mondazzi, Martina Mangino, Eleonora Balloriani, Alice Palumbo, Natalia Stuppner.

Istituto comprensivo Pescara 10, dirigente Stefania Petracca.

Primaria Gescal – Montale: Nuhman Muhammad, Elisa Fragasso, Dalila De Fusco, Marco Di Evangelista, Angelica Cappellacci, Francesco Leon D’Intino, Marijus Rapuano, Lorena Di Rocco.

Liceo Artistico Misticoni – Bellisario, dirigente Raffaella Cocco.

Vanila Iodice, Gabriela Camelia Panait, Maria Chiara D’Angelo, Emanuele Di Giovanni, Chiara Tardino

Istituto comprensivo Rosciano (Pe), dirigente Filomena Mammarella.

Primaria Petrarca di Civitaquana: Flavia Rosini, Chiara Velluto, Gloria De Luca, Martina Marchionne, Noemi Greco, Dimitar Cirone. Scuola secondaria di primo grado Petrarca di Civitaquana: Benedetta Bottini.

Circolo Didattico di Spoltore (Pe), dirigente Nicoletta Paolini.

Primaria Fagnani di Santa Teresa: Anja Pignoli, Beatrice Di Brigida, Maria Gioia Castelli, Francesco Addimilio, Gabriele Concordia

Istituto omnicomprensivo di Popoli (Pe), dirigente Patrizia Corazzini.

Scuola secondaria di primo grado Di Pillo di Popoli: Veronica Perna, Tayla Antinarella, Emma Camarra, Arianna Caprì, Safina Miles, Lorenzo Castricone, Miriana Ciampa, Alice Lattanzio, Michelangelo Antinarella, Michele Terrerera. Scuola secondaria di primo grado Pascoli di Bussi sul Tirino (Pe): Ylenia Pasquantonio, Giorgia Rossi, Annalaura Trinetti

Istituto comprensivo di Navelli (Aq), dirigente Domenica Pagano.

Primaria di Navelli (Aq): Maria Gargaro, Riccardo Federico, Samuele Mauro, Gloria D’Innocenzo, Eliana Gabriele. Primaria di Capestrano (Aq): Ennio Molina, Valentina Farricelli, Federica Carota, Eleonora Ciccone, Carla Niroba.

Nuova Direzione didattica di Vasto (Ch), dirigente Concetta Delle Donne.

Primaria Incoronata: Nausica Granata, Gaia Margot Bourgeois, Raffaela Di Giacomo Carlotta Naglieri, Simone D’Adamo, Alice Scopa, Eleonora Fanelli, Natalia Silvia Chielli, Angelica Cane, Fabio Cipollone, Annalisa Angela Di Ilio Artese, Giovanni Pio Di Berardino, Gaia Vespasiano, Vittoria Totaro.

Istituto omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa” di Atessa (Ch), dirigente Liberata Colanzi.

Scuola secondaria di primo grado Ciampoli di Atessa: Federico Travaglini, Aurora Tumini, Gioele Bonavita, Pantaleone Nino Montechiaro