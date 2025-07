XTERRA Abruzzo Trail Run 2025: ecco chi ha vinto

OVINDOLI – Si è conclusa con grande successo la prima edizione dell’XTERRA Abruzzo Trail Run, evento di skyrunning per la prima volta inserito nel prestigioso circuito internazionale XTERRA Trail Run World Series. La competizione ha visto al via numerosi atleti provenienti da diverse nazioni che si sono sfidati lungo i tre spettacolari percorsi immersi nello scenario unico del Parco Naturale Sirente Velino in una luminosa giornata estiva battuta dal forte vento.

La Maratona Trail di 41 km, la gara più impegnativa con oltre 2000 metri di dislivello positivo, ha offerto emozioni intense agli atleti che hanno affrontato il percorso caratterizzato da ripide salite e creste panoramiche fino alla cima del Monte Magnola. A chiudere gloriosamente oltre le aspettative l’atleta ucraina Sofiia Porokhnavets, che, nonostante le forti raffiche di vento a rallentarne l’incedere, ferma il cronometro addirittura con un tempo migliore rispetto a quello portato a casa dal primo arrivato in ambito maschile: il suo tempo alla finish line 4h 28’31”. Dietro a lei Annalisa Pitti con 5h 39’32” e Giorgia Bertini (6h22’41”). Brilla di passione, l’oro sul podio maschile per l’atleta Luca Persia, ricercatore internazionale amante del trail running, che segna 4h40’29”, mentre l’argento viene assegnato a Maurizio d’Andrea (4h41’32”) e il bronzo Donatello di Sante(4h55’14”).

La Mezza Maratona di 21 km, tra i suggestivi paesaggi della Valle delle Fate e Punta Macerola, con un’agguerrita corsa verso il traguardo ha visto primeggiare per la gara maschile Leone Maria Barbaro, che ha concluso in 1h 42’ 50”, seguito da Carlo Angelucci a soli cinque secondi di distacco (1h 42’ 50”), dietro a loro Mauro Tucceri Cimini con (1h 44’ 01”). Sul primo gradino del podio femminile chiude in 2h16’17” Giorgia Taini, argento a Moira Franchi (2h18’56”) e bronzo a Laura Mandrelli (2h21’59”).

Il percorso di 10 km, accessibile a un pubblico più ampio, ha attraversato la Val d’Arano regalando viste straordinarie sulle Gole di Celano. Vincitore di questa gara è stato l’élite XTERRA Riccardo Ridolfi con 28’24” che qui si allenava in vista dell’atteso Cross Triathlon XTERRA Italy Lake Scanno in programma sabato prossimo sul lago a forma di cuore. Ridolfi ricordiamo è fra i più importanti interpreti della disciplina, campione italiano assoluto nel 2019, a Scanno terzo nel 2022 e quarto nel 2023. Dietro di lui vicinissimo qui Ovindoli Enrico Gallucci (28’35”) e a seguire Francesco Amadori (31’30”). Per le donne prima al traguardo Arianna Maioli che chiude la gara in 39 minuti netti, seconda la triatleta boliviana Paola Medina Mendoza (40’33”) e terza la laziale Andrea Sirok (45’01”).

Le nazioni rappresentate in questa edizione inaugurale hanno incluso trail runner professionisti e appassionati provenienti da Italia, Filippine, Perù, Belgio, Regno Unito, Polonia, Germania, Ungheria, Ucraina, Malta Canada Olanda, Stati Uniti, Bolivia, confermando il respiro internazionale dell’evento.

La XTERRA Abruzzo Trail Run anticipa il prossimo consolidato appuntamento il Cross Thriatlon XTERRA Italy Lake scanno Cross Triathlon, previsto per il prossimo weekend a Scanno, ormai diventato punto di riferimento imprescindibile della disciplina sotto egida FITRI.

Loreto Ruscio, presidente del Gruppo Sportivo Celano SSD: “Siamo orgogliosi di aver dato vita insieme a XTERRA a questo importante evento, destinato a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama del trail running internazionale.»

Massimo Massacesi, leader di XTERRA Italy, ha dichiarato: «Questa prima edizione è stata un successo oltre le aspettative, dimostrando come l’Abruzzo abbia tutte le carte in regola per diventare una delle mete internazionali più ambite per gli appassionati di sport outdoor. Siamo già proiettati verso il 2026, pronti a costruire un grande festival che valorizzi le bellezze autentiche di questo territorio».

Tutti i risultati su https://www.endu.net/it/events/xterra-abruzzo-trail-run