XIX Notturna Atriana, Trofeo Claudio Baldini: il programma

ATRI – Ad Atri si rinnova l’appuntamento con la Notturna Atriana (Trofeo Claudio Baldini), l’evento clou podistico dell’estate di riferimento per i circuiti Corrilabruzzo Uisp e Criterium Piceni-Pretuzi che vuole strizzare l’occhio ai tanti podisti amanti delle gare in notturna.

Di rilievo l’impegno profuso dalla Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini sul fronte organizzativo da circa sei anni, protagonista in questi giorni di un lavoro maniacale nel dietro le quinte che avrà il suo apice venerdì 20 agosto.

Una giornata che non dimenticherà coloro che hanno segnato la storia di questa corsa e di questa associazione (che alterna ciclismo e podismo) come Claudio Baldini e maggiormente il dottor Gaetano Pallini, quest’ultimo guida e punto di riferimento dell’attività ad oggi portata avanti dal presidente Errico Antonelli, dal vice Francesco Cellinese, dal direttivo e da tutti gli altri componenti dell’associazione Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini.

“Il primo ringraziamento va al compianto dott.Gaetano Pallini – dichiara Errico Antonelli, a nome di tutto il comitato organizzatore – ed è per merito suo che la nostra associazione va avanti con un gran numero di iscritti nelle varie discipline. Portandoci dietro i suoi insegnamenti, cerchiamo di continuare le varie attività che organizziamo durante l’anno. Finalmente torniamo sulla scena podistica regionale in maniera un po’ più serena con questa 19°edizione della Notturna Atriana che farà da prova generale alla ventesima edizione nel 2022. Lo scorso anno, non potendo organizzare la notturna per le normative Covid, insieme allo staff dell’Atri Cup, abbiamo organizzato un allenamento collettivo in alternativa. Nonostante le complicazioni dettate dalla pandemia, è giusto continuare la tradizione della nostra storica gara. Un grazie a tutti i volontari che permettono la realizzazione della notturna e ai nostri sostenitori”.

Con partenza alle 19:30 in Piazza Duchi d’Acquaviva, la gara competitiva misura 9 chilometri con 150 metri di dislivello, circuito cittadino collinare di tre giri, chiuso al traffico e con ristori collocati ogni 3 chilometri (area smaltimento rifiuti entro 500 metri dal punto ristoro).

Le gare giovanili (il via alle 16:30) hanno come polo d’attrazione la Villa Comunale su diverse distanze: 100 metri da 0 a 5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 400 metri per 8-9 anni, 600 metri per 10-11 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 1500 metri per 14-15 anni.

La quota di adesione alla gara competitiva é di 7 euro fino alle ore 20:00 del 18 agosto. La quota per le gare giovanili é di 3 euro. In caso di mancata partecipazione, non verra rimborsata la quota d’iscrizione gia versata. Ogni 10 atleti iscritti paganti, appartenenti alla stessa societa, un pettorale sara in omaggio (11°).

ll pagamento delle iscrizioni può essere effettuato il giorno dell’evento oppure tramite bonifico bancario, sull’IBAN 1T25 M070 8676 7500 0000 0012 596, intestato a ASD HAT ATRI Polisportiva “Gaetano Pallini”, riportando nella causale il nome della societa ed il numero di atleti iscritti alla gara (es.: “nome dell’associazione/societa – n°12 atleti”).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni online possono essere effettuate entro le ore 20:00 del 18 agosto su www.timingrun.it o inviando una e-mail a timingrun@gmail.com, info iscrizioni 3930440107.