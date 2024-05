Il 3 giugno la più alta onoreficenza dell UD’A sarà consegnata al Teatro Marrucino a Suor Alessandra Smerilli e al Prof. Giuseppe Novelli

CHIETI – Saranno Suor Alessandra Smerilli FMA, Segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ed il professor Giuseppe Novelli, Ordinario di Genetica Medica e già Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, a ricevere, dalle mani del Rettore, Liborio Stuppia, l’Ordine Accademico della Minerva, la più alta onorificenza concessa dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. La solenne cerimonia si terrà lunedì, 3 giugno prossimo, alle ore 18:00. Per la prima volta nella storia di questa onorificenza, istituita nel 1988, la cerimonia sarà ospitata fuori dal Campus universitario e non più nell’ambito della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno accademico.

E’ stata, infatti, scelta la prestigiosa sede del Teatro Marrucino, grazie anche alla pronta disponibilità del Comune di Chieti e della Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino. Nel corso della stessa manifestazione, il Rettore, conferirà il titolo di Membro Onorario del Corpo Accademico della “d’Annunzio” al dottor Sergio Dompè, Presidente della Holding Dompè Farmaceutici. Alla cerimonia, oltre ad autorità civili, religiose e militari, parteciperanno tutte le autorità accademiche, studenti, e dipendenti e collaboratori della “d’Annunzio”. Considerata la limitata capienza del Teatro Marrucino, per consentire a quanti vorranno di poter seguire l’evento, sarà predisposto un maxischermo nella piazza antistante.

“Abbiamo deciso di dare a questa importante cerimonia – annuncia il Rettore della “d’Annunzio”, professor Liborio Stuppia – una sua dimensione autonoma, staccata da altri momenti pur importanti della nostra vita accademica, così da accrescere la dignità anche sul piano del cerimoniale, di quella che è la più alta onorificenza concessa dal nostro Ateneo. Abbiamo, perciò, voluto scegliere – spiega il Rettore – anche la sede più prestigiosa del nostro territorio metropolitano, il Teatro Marrucino, per lo svolgimento di un momento aperto il più possibile alla Cittadinanza che esalta, al contempo, sia la scelta indicata dal regolamento dell’ Ordine Accademico della Minerva, cioè quella di personalità istituzionali, culturali ed economiche che si siano particolarmente distinte con la propria opera, sia il ruolo di riferimento culturale oltre che di alta formazione che la “d’Annunzio” svolge egregiamente come grande Ateneo italiano da più di mezzo secolo. Ho quindi il piacere di invitare tutta la Comunità accademica e l’intera Cittadinanza – conclude il Rettore Stuppia – a questa cerimonia che sarà così un altro meraviglioso incontro tra la “d’Annunzio” e il suo territorio”.