Eventi a Teramo: weekend dal 9 al 10 marzo

Cosa fare a Teramo nel secondo fine settimana di marzo? In primo piano le serate in discoteca e il concerto del rapper Franco 126

TERAMO – Questa settimana, eccezionalmente, gli appuntamenti del secondo weekend di marzo nel teramano si riferiscono esclusivamente al sabato e alla domenica perchè a quelli del venerdì, giorno della Festa della donna. Anche il secondo fine settimana di marzo nel teramano è ricco di iniziative, tra concerti, spettacoli a teatro e consuete sere in disco. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Sabato 9 marzo 2019

A partire dalle 17 presso il Palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi presentazione dell’antologia di racconti Con il SENnO di poi a cura di Anna di Paolantonio. Alle 21 al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo arriva Franco 126, il rapper romano che ha raggiunto il successo grazie all’album Polaroid, realizzato in coppia con il rapper e produttore Carl Brave. Sarà l’occasione per proporre i brani del suo primo album da solista, dal titolo, intitolato Stanza singola e uscito a fine gennaio. Si cena e si balla in compagnia delle selezioni musicali di dj Vangelis al Tropic Bistrot22 di Silvi. Si balla al One Hundred (latino e disco i due aree distinte; possibilità di cena a base di pizza, carne o con menu alla carta) e al Sixteen di Martinsicuro. Musica latina a Il Gattopardo di Alba Adriatica. Al BluMax serata serata evento: si balla sulla note dell’Orchestra Omar Lambertini, una delle migliori in Italia.

Domenica 10 marzo 2019

Dalle 18 presso La Staffa a Teramo musica rock n’ roll, rockabilly, cantautorato italiano in compagnia di Tony Di Gabriele. Dalle 21 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo concerto del pianista Federico Colli. Cena e dopocena al Dolce and co. di Mosciano Sant’Angelo: in consolle musica selezionata dal dj Filippo Porrini mentre la voce sarà quella di Andrew DG: ospite speciale della serata Antonio Sorgentone.