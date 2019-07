Weekend di shopping a Pescara, negozi aperti fino a mezzanotte

PESCARA – Venerdì 5 luglio e sabato 6 luglio a Pescara arrivano le Notti dello Shopping. Sarà l’occasione per approfittare dei saldi che partiranno ufficialmente da domani 6 luglio. Come già evidenziato nell’articolo sui saldi estivi in Abruzzo ci saranno cinquantaquattro giorni durante i quali si potrà girare alla ricerca del vestito, dell’accessorio o comunque dell’oggetto rientrante in determinate categorie merceologiche.

Resteranno aperti fino a mezzanotte i negozi che fanno parte del quadrilatero del centro che non faranno mancare dunque sia sconti che particolari promozioni. Non mancheranno anche delle attività di intrattentimento per allietare il giro tra le vetrine. Per entrambe le giornate dalle ore 18 in poi inoltre sarà possibile la sosta sull’area di risulta gratuitamente.