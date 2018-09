Eventi a Pescara: weekend dal 7 al 9 settembre

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano i concerti degli Stadio e di Fiordaliso e Primi d’Abruzzo al Porto Turistico

PESCARA – Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. Dalle Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio a Manoppello Scalo che vedranno tra i protagonisti gli Stadio a Primi d’Abruzzo al porto turistico, passando per le mostre, la musica dal vivo e tanti altri eventi. Cominciamo subito dalle mostre. Si segnalano quella al Museo Paparella, “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi”, alla Sala D’Annunzio dell’Aurum “Arte in prospettiva 2″ e al Museo della Genti d’Abruzzo “Senza titolo” di Matteo Fato. Proseguono all’Archivio di Stato e all’Aurum quelle celebrative del Centenario del volo su Vienna. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida pescarese vi rinviamo all’articolo dedicato, disponibile nell’apposita sezione del giornale.

Venerdì 7 settembre 2018

Per le escursioni si segnala la visita speleologia alla Grotta di Praje. Prima giornata a Manoppello Scalo delle Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio: in serata live dei Kom, che renderanno omaggio alla musica di Vasco Rossi riproponendo le canzoni più famosi del cantautore emiliano. Prima giornata allo Stadio Adriatico dei Campionati Itaiani assoluti di atletica leggera. Alle ore 11 presso l’Accademia Musicale Pescarese prende il via il Pescara Piano Festival, kermesse per celebrare i 40 anni della Fondazione. Alle ore 18, per Estatica, al Porto Turistico inizia Primi d’Abruzzo, rassegna dei primi piatti della cucina tradizionale abruzzese. Sempre alle ore 18, presso la Pineta Dannunziana, presentazione del Libro “Guida Pratica per osservare gli animali in Abruzzo” di Massimo Pellegrini. Dalle ore 20 allo Spazio Matta appuntamento con Corpografie. A partire dalla stessa ora Festa a Villa Celiera e spettacolo di Uccio De Santis. Dalle ore 20.30 al Micò Bistrot Cronocena con delitto. Dalle ore 21.30 presso la Spiaggia libera attrezzata Arci “Moroni a mare” (Viale della Riviera altezza via L. Muzii) live dei Butch on Fellas. Dalle ore 22 al Loft 128 di Spoltore tributo a Bob Marley in compagnia dei Kinky; al Tibo di Penne live degli Around Duran. A partire dalle ore 23 consueto appuntamento musicale al Pepito Beach: questa settimana omaggio alla musica dei Linkink Park a cura dei Linkin Party.

Sabato 8 settembre 2018

Per le gite all’aperto ancora escursioni a cavallo nella valle dell’Orta mentre a Prato della Rondine si potrà ascoltare il bramito del cervo. Proseguono a Manoppello Scalo le Feste Patronali, dalle ore 21, concerto gratuito degli Stadio. Seconda giornata allo Stadio Adriatico dei Campionati Itaiani assoluti di atletica leggera. Seconda giornata presso l’Accademia Musicale Pescarese anche del Pescara Piano Festival e al Porto Turistico la manifestazione Primi d’Abruzzo. Alle ore 18.30 presso la Libreria Feltrinelli di Pescara Alessio Bernabei incontra il pubblico. Dalle ore 21.30, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Regina Coeli, a Villa Celiera, concerto gratuito di Fiordaliso. Dalle ore 22 al Lido L’Adriatica tributo a Sade a cura di Magda White e al Loft 128 di Spoltore agli Oasis in compagnia dei Radiosupernova.

Domenica 9 settembre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnalano l’escursione a cavallo nella Valle dell’Orta, quella a piedi nella valle dell’Orfento e l’Anello del Vallone. Giornata conclusiva allo Stadio Adriatico dei Campionati Itaiani assoluti di atletica leggera. Dalle ore 13 torna l’appuntamento con Il pranzo della domenica al Cafè Les Paillotes. Dalle ore 17 al Parco Le Naiadi Festival di fine estate. Serata conclusiva delle Feste Patronali di Manoppello Scalo, A partire dalle ore 21 primo appuntamento con la Milonga Gricel al Kidland. Ultima serata anche per la Festa della Madonna dei Coeli a Villa Celiera.