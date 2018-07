San Giovanni Teatino, presentato il progetto “#territorio? … CASA! Scopro il mio paese”

Il laboratorio didattico per ragazzi di 10-13 anni si svolgerà dal 23 al 31 luglio presso la sala consiliare del Comune

SAN GIOVANNI TEATINO – “#territorio? … CASA! Scopro il mio paese”. E’ il progetto didattico rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, organizzato dall’assessorato alla pubblica istruzione e alla politiche giovanili del Comune di San Giovanni Teatino in collaborazione con il Servizio Civile Nazionale.

“Si tratta di un laboratorio didattico – spiega l’assessore Simona Cinosi – progettato con l’intento di far acquisire ai nostri ragazzi la conoscenza dei luoghi e della storia del territorio in cui vivono, senza trascurare gli aspetti ambientali, paesaggistici, tradizionali e folkloristici. Per questa ragione ci sarà la collaborazione dei nostri anziani, con i loro ricordi, storie, aneddoti e curiosità da trasmettere alle nuove generazioni”.

“Scoprire e conoscere la storia del nostro territorio – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – significa essere, un domani, cittadini consapevoli del mondo. Come Amministrazione siamo molto orgogliosi di questo progetto che regala un grande valore aggiunto a tutti coloro che parteciperanno: questo laboratorio permetterà non solo di giocare, acquisendo conoscenza, ma anche di fare team building tra giovani concittadini e una risorsa fondamentale per il territorio, ossia quel tesoro inestimabile che sono i nostri anziani”.

I laboratori si terranno nella sala consiliare del Comune da lunedì 23 a martedì 31 luglio 2018 (tranne sabato e domenica) dalle 9.30 alle 12.30. Alcuni momenti ludici, invece si svolgeranno presso il “Parco dei 120 alberi”. La partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.comunesgt.gov.it e da consegnare presso l’Ufficio Protocollo.

Il progetto didattico si concluderà con la pubblicazione di un giornalino dove tutti i partecipanti racconteranno le esperienze e le competenze acquisite con il laboratorio didattico.