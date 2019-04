Eventi a Pescara: weekend dal 12 al 14 aprile

Cosa fare a Pescara e provincia nel secondo fine settimana di aprile? In primo piano Florviva, Pescara Comix e la Fiera del Radioamatore

PESCARA – Al centro degli eventi in programma a Pescara e provincia nel secondo weekend di aprile troviamo Florviva, la mostra del fiore al Porto Turistico, e Pescara Comix, l’evento internazionale dedicato al fumetto, al cosplay, al cinema e al games al Centro Commerciale Arca di Spoltore: entrambi da venerdì a domenica. Da segnalare anche la Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore che si svolge nelle giornate del 13 e 14 a PescaraFiere.

Tra gli appuntamenti in preparazione alla Santa Pasqua ormai alle porte c’è la Passione di Cristo, celebrata nella Chiesa di Sant’Andrea.

Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; Bellame, mostra fotografica in occasione del decennale del terremoto dell’Aquila al Mood Photography; Mostra artigianato con carta riciclata in piazza Garibaldi; Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e Frammenti di storia alla Fondazione PescarAbruzzo.

Si cantano le canzoni dei cartoni animati in compagnia dei Bim Bum Bam ma si può assistere anche ai live di Vie delle Indecisioni e dei Case. Tanti anche i tributi ad artisti nazionali e internazionali (da Oasis a Vasco Rossi passando per Stevie Wonder, 883, Biagio Antonacci e Pantera) mentre torna il consueto appuntamento settimanale con i ritmi brasiliani della Beto Banda. Per gli amanti della musica classica al’Auditorium Petruzzi concerto di viola e clavicembalo.

Tra gli spettacoli teatrali ricordiamo L’importanza di chiamarsi Ernesto al Teatro Massimo e D’Annuzio, tra musica e parole all’Auditorium Petruzzi. Per chi vuole tracorrere qualche ora all’aria aperta da non perdere lìescursione in e-bike sui 4 fiumi; riapre il centro Visite del lupo a Popoli e , inoltre, c’è la possibilità di visitare l’Abbazia Benedettina di San Clemente a Casauria.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Mostre

Eventi di piu giorni

da venerdì a domenica: Florviva

da venerdì a domenica: Pescara Comix

sabato e domenica: Fiera dell’elettronica

Venerdì 12 aprile 2019

Valeria Sgarella presenta Oltre i Nirvana di alla Libreria Primo Moroni

Al MediaMuseum presentazione de I racconti del popo

Allo Spazio Matta in scena la commedia La Vecchia

La Passione di Cristo: celebrazione nella Chiesa di Sant’Andrea

L’importanza di chiamarsi Ernesto al Teatro Massimo

Karaoke a Il Saloon di Popoli

Marco Falaschetti show al Ristorante Le Lanterne di Montesilvano

Live de I Taglia 90 al Grand Canyon Pub

Al Loft 128 di Spoltore live dei Bim Bum Bam Cartoon

Tributo ai Pantera allo Jammln Club di Montesilvano

All’Osteria della Musica a Cepagatti tributo a Biagio Antonacci

Sabato 13 aprile 2019

Sabato al Museo Cascella

Tributo a Vasco Rossi dei Kom a Il Saloon di Popoli

Vie delle Indecisioni live allo Scumm

Psicoanalist live al Bloo

Serata dedicata a Stevie Wonder allo Jammln Club di Montesilvano

Omaggio a Max Pezzali e agli 883 dei Jolly Blu al Loft 128 di Spoltore

Tributo agli Oasis dei Radio Supernova al Rock Cafè di Loreto Aprutino

Domenica 14 aprile 2019

Riapertura del Centro Visita del lupo a Popoli

Alla scoperta dell’Abbazia Benedettina di San Clemente a Casauria

Escursione in e-bike sui quattro fiumi

All’Auditorium Petruzzi D’Annunzio tra musica e parole

La viola e il clavicembalo all’Accademia Musicale OSA

L’illusionista Simuan all’Osteria della Musica a Cepagatti

Case live al Loft 128 di Spoltore

Beto Banda live da Vini e Oli