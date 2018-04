Cupello, raduno ufficiale Carpi FC 1909 per i ragazzi dal 2002 al 2005

CUPELLO – Il 16 aprile si terrà a Cupello il primo raduno ufficiale Carpi FC 1909 per i ragazzi dal 2002 al 2005. Evento sportivo organizzato dall’Atletico Cupello come affiliata del Carpi Football Academy. Invitati al raduno tutti i ragazzi delle varie società abruzzesi e le confinanti molisane come da regolamento.

L’evento è una delle iniziative dell’Area Scuouting targata Carpi Academy. I ragazzi 2002-2003-2004-2005 divisi in gruppi e squadre e seguiti da vari tecnici messi a disposizione dall’Atletico Cupello, disputeranno delle partitelle sotto gli occhi attenti degli osservatori del Carpi e avranno cosi la possibilità di mettersi in luce e magari partecipare poi alla fase successiva al provino a Carpi.

Sarà presente il responsabile e numero uno dell’Academy Giorgio Abeni, il numero uno degli Scouting Nazionali del Carpi Football Academy, Sergio Innocenti e Alvaro Riva, Coordinatore Nazionale delle Aree Affiliate. Con loro anche il responsabile Abruzzo e Molise e segretario Carpi Football Academy Francesco Falconetti e il responsabile della Scuola Calcio dell’Atletico Cupello e Formatore del Carpi Football Academy Loris Carbonelli.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento scouting cosi importante nella nostra cittadina e nel nostro territorio. Tanti i bambini che già sono stati iscritti, siamo arrivati già a 120 iscritti circa. É tutto organizzato affinchè la giornata di sport e divertimento si svolga in modo genuino. Ci saranno le postazioni con la guardia medica, 4 segretarie per far si che le parti burocratiche vengano svolte in modo veloce e le informazioni vengano prese con più facilità, tribune genitori separate da quelle degli scouting in modo che i selezionatori possano lavorare in modo tranquillo e sereno e anche i genitori godersi la giornata. Siamo pienamente soddisfatti del lavoro che si sta svolgendo con il Carpi Football Academy e ringraziamo per la fiducia che ci è stata data e occasione di valorizzare il nostro territorio. Abbiamo invitato tutte le società e siamo contenti che in tante abbiano risposto presente. L’evento avrà inizio alle ore 14.30 anche se i ragazzi arriveranno al campo verso le 14. Un ringraziamento particolare va al sindaco Marcovecchio e all’amministrazione comunale di Cupello” spiega il responsabile della zona e formatore Carbonelli.

“I ragazzi verranno valutati da persone attente, competenti, con esperienza, preparate e per ognuno sarà fatta una scheda personalizzata, uno screening, grazie al lavoro dei tre ragazzi dell’Università del Calcio del Carpi Football Academy presenti all’evento, ovvero Alessio Falvo, Adriano Cesarini e Giovanni Dima. Saranno fatte anche le riprese video dell’intero evento e fotografie che si potranno poi trovare sulla pagina Facebook del Carpi Football Academy e sul sito. Saranno coinvolte tutte le affiliate e l’invito è stato esteso a tutte le società dell’Abruzzo. Ai ragazzi verrà rilasciato a fine giornata un attestato di partecipazione e per qualcuno, se meritevole secondo i nostri scouting, ci potrà essere anche l’invito poi ai provini che si terranno a Carpi. A Cupello è tutto pronto. Hanno organizzato al meglio. Ci sarà anche il caffè offerto ai presenti cosi che possa essere una giornata bella per genitori e figli. É un evento importante e che dà occasione a tanti ragazzi del nostro territorio di mettersi in luce” spiega Falconetti.