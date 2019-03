Eventi a L’Aquila: weekend dal 15 al 17 marzo

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano la musica dal vivo, gli sport invernali e gli spettacoli teatrali

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del terzo weekend di marzo nell’aquilano abbiamo ancora gli sport invernali, con ciaspolate e ultime sciate di stagione, gli spettacoli a teatro e la musica dal vivo. Per le mostre al Laboratorio d’arte MAW di Sulmona c’è la personale di Angelo Salce Faces; allo Studio Uno di Avezzano Siamo qui e stiamo facendo – Mythos. Per quanto riguarda invece i cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 15 marzo 2019



Dalle 18 presso la Libreria Polarville a L’Aquila presentazione della rivista Jacobin Italia 2. Dalle 20 allo Spazio Pingue di Sulmona, per la rassegna MuntagnInJazz Winter, concerto del Lorenzo Tucci Trio. In occasione del St. Patrick’s Day all’Irish Cafè a l’Aquila serata dedicata al cantautorato italiano: De Gregori, Battisti, Dalla, Fossati e Concato. Si balla al Be One a L’Aquila, dove torna il venerdì del Bambola (Feelin’Good: Dance dagli Anni ’90 a oggi, Hip Hop, R’n’B’ , Reggaeton e Trap) e a La Mala Lengua.

Sabato 16 marzo 2019

Alle 17 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena La gatta con gli stivali, tratto dalla favola originale di Basile. Si balla al Fragile ad Avezzano e alla Pinacoteca a L’Aquila dove la musica sarà mixata al 100% dal dj Giovanni Marinelli. Al Guernica a Pizzoli le selezioni musicali di Michela Lemme, Simone Kuks e Gianluca C.

Domenica 17 marzo 2019

Approfittando del tempo, che dovrebbe essere soleggiato, si ciaspola a Ovindoli: a seguire pranzo con polenta al rifugio. Dalle 16 al Mondadori Bookstore di Avezzano laboratorio di teatro per bambini. Alle 18.30 a La Casa del Teatro a L’Aquila va in scena Ali. Happy St. Patrick’s Day al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila. Dalle 17,00 presso la Libreria Ubik di Avezzano Diana Gallese presenta il libro La Leggenda di Sleepy Hollow.