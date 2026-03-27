Meteo Abruzzo weekend dal 27 al 29 marzo 2026: tempo instabile e freddo

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it dopo la discesa, nella giornata di venerdì 27 marzo, di una saccatura dal Nord Europa colma d’aria artica, il weekend si manterrà in parte instabile in un contesto termico decisamente freddo per il periodo, tipicamente invernale. L’aria artica darà vita ad un ciclone sul medio-alto Adriatico e porterà rovesci e temporali con possibilità di grandinate, forte vento da Nord ma soprattutto tracollo termico. La neve potrà così spingersi temporaneamente fino a 200-300 m, a tratti non esclusa nemmeno sul mare durante i rovesci più intensi. Forte Tramontana con raffiche >70 km/h. .

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 27 marzo

Una circolazione depressionaria, alimentata da aria via via più mite, abbraccia la Regione determinando una giornata all’insegna del maltempo con fenomeni in intensificazione pomeridiana, nevosi al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1000 metri. Mare agitato.

Sabato 28 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Domenica 29 marzo

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (27-28-29 marzo 2026)

PESCARA

VEN – min 6° max 8°

SAB – min 8° max 12°

DOM – min 8° max 13°

CHIETI

VEN – min 3° max 5°

SAB – min 4* max 9°

DOM – min 5° max 10°

TERAMO

VEN – min 2* max 5°

SAB- min 1° max 7°

DOM – min 5° max 11°

L’AQUILA

VEN – min 0° max 3°

SAB – min 4° max 10°

DOM – min -1° max 8°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.