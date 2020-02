L’Aquila, Alessandro Chiappanuvoli presenta “Sopra e sotto la polvere”

L’evento si terrà mercoledì 19 febrraio presso la Libreria Colacchi. Oltre all’autore saranno presenti Alessandra Campo e Daniele Poccia

L’AQUILA – Alessandro Chiappanuvoli, sociologo e narratore, dal 2016 si occupa di terremoti per «Internazionale, il 19 febbraio alle 18:30 presenterà il suo libro “Sopra e sotto la polvere. Tutte le tracce del terremoto” a L’Aquila presso la libreria Colacchi insieme a Alessandra Campo, filosofa (UnivAQ), e Daniele Poccia, filosofo.

Sopra e sotto la polvere non è semplicemente un saggio sul terremoto: è una lettura immersiva, fatta di emotività e di lucidità: il libro rende la doppia natura della riflessione sul disastro con un libro composito, che unisce la migliore narrativa alla saggistica, creando un libro doppio, dove ogni saggio si riflette in un racconto e viceversa.

Con grande senso dell’equilibrio e un profondo istinto giornalistico, lucido, empatico e privo di pietismi, Alessandro porta allo scoperto lo stato fisico e mentale di chi ha vissuto e ancora vive nella terra di un terremoto emblematico. Ogni aspetto è esaminato da un duplice punto di vista, quello del racconto e quello dell’inchiesta, per restituire un’immagine potente, complessa e completa, della vita in un luogo in ricostruzione