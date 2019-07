22° Sagra dei sapori di Alanno, il programma

Dal 26 al 28 luglio torna in Località Madonnella l’evento gastronomico con le più classiche e fantasiose specialità locali

ALANNO – Torna ad Alanno la 22esima edizione della Sagra Dei Sapori. L’evento si terrà questo weekend dal 26 al 28 luglio in località Madonnella. Come nelle precedenti edizioni è organizzato da la Misericordia di Alanno con il patrocinio del Comune di Alanno. Saranno presenti stand gastronomici con le più classiche e fantasione specialità locali. Ma sono solo food perchè ogni giorno è prevista una serata musicale nell’ampia pista da ballo da 300 metriquadri presso la sede della Misericordia di Alanno. Andiamo dunque a vedere quali sono gli eventi in programma per queste tre serate con inizio sempre alle ore 21 mentre gli stand gastronomici saranno aperti dalle 20 con diverse specialità da gustare: da “sagne e ceci” agli anellini alla pecorara e ancora arrosticini, salsicce, porchetta, pizze fritte ecc.

PROGRAMMA

Venerdì 26 luglio serata musicale con Luca e Gianmarco

Sabato 27 luglio serata musicale con Adamo in musica

Domenica 28 luglio serata musicale con L’Angelo e i Birbanti. Per i bambini ospiti d’onore della serata le mascotte di Bing, Alvin e Lol con “Peter Pan animazione”