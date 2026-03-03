Concerti in Abruzzo Estate 2026: artisti e date

REGIONE – L’estate musicale 2026 in Abruzzo propone un calendario che attraversa l’intera regione e che, già da inizio luglio, delinea un’offerta capace di intercettare pubblici diversi per età, gusti e abitudini culturali

Il cartellone parte con una sequenza serrata: Delia e Litfiba a Pescara aprono la stagione con due linguaggi generazionali opposti ma complementari, mentre Pat Metheny a Giulianova porta in Abruzzo una delle voci più autorevoli del jazz internazionale. Il ritorno di Zucchero a Pescara conferma la centralità della città nel panorama dei grandi eventi estivi. A metà luglio, Francavilla al Mare si trasforma in un polo musicale con tre serate consecutive (Frah Quintale, Caparezza, Gemitaiz) che intercettano il pubblico più giovane e consolidano la vocazione festivaliera del litorale.

La seconda parte del mese vede il rientro in scena di Riccardo Cocciante a Teramo, mentre agosto si apre con una serie di nomi che attraversano trent’anni di musica italiana: Luca Carboni, Emma Marrone, Madame, Eddie Brock, seguiti dalla ricerca soul e sperimentale di Serena Brancale a Roseto. Il 12 agosto rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: Jovanotti a Montesilvano, evento che promette un impatto significativo in termini di pubblico e visibilità.

La parte finale dell’estate conferma la varietà dell’offerta: Mannarino a Pescara, Il Volo e Claudio Baglioni a Lanciano, il secondo appuntamento con Baglioni a L’Aquila, fino alla data di Alfa a Montesilvano, che intercetta il pubblico più giovane e chiude simbolicamente un’estate costruita su equilibri generazionali e territoriali.

Luglio 2026

3 luglio

Delia-Pescara

4 luglio

Litfiba-Pescara

7 luglio

Pat Metheny-Giulianova

8 luglio

Zucchero-Pescara

17-luglio

Frah Quintale-Francavilla la mare

18 luglio

Caparezza-Francavilla al mare

19 luglio

Gemitaiz-Francavilla al mare

26 luglio

Riccardo Cociante-Teramo

Agosto 2026

1 agosto

Luca Carboni-Pescara

2 agosto

Emma Marrone-Pescara

3 agosto

Madame-Pescara

4 agosto

Eddie Brock-Pescara

6 agosto

Serena-Brancale-Roseto degli Abruzzi

12 agosto

Jovanotti-Montesilvano

22 agosto

Mannarino-Pescara

27 agosto

Il Volo-Lanciano

29 agosto

Claudio Baglioni-Lanciano

30 agosto

Claudio Baglioni-L’Aquila

I Pooh-Lanciano

Alfa – Montesilvano