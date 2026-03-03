Concerti in Abruzzo Estate 2026: artisti e date

REGIONE – L’estate musicale 2026 in Abruzzo propone un calendario che attraversa l’intera regione e che, già da inizio luglio, delinea un’offerta capace di intercettare pubblici diversi per età, gusti e abitudini culturali
Il cartellone parte con una sequenza serrata: Delia e Litfiba a Pescara aprono la stagione con due linguaggi generazionali opposti ma complementari, mentre Pat Metheny a Giulianova porta in Abruzzo una delle voci più autorevoli del jazz internazionale. Il ritorno di Zucchero a Pescara conferma la centralità della città nel panorama dei grandi eventi estivi. A metà luglio, Francavilla al Mare si trasforma in un polo musicale con tre serate consecutive (Frah Quintale, Caparezza, Gemitaiz) che intercettano il pubblico più giovane e consolidano la vocazione festivaliera del litorale.
La seconda parte del mese vede il rientro in scena di Riccardo Cocciante a Teramo, mentre agosto si apre con una serie di nomi che attraversano trent’anni di musica italiana: Luca Carboni, Emma Marrone, Madame, Eddie Brock, seguiti dalla ricerca soul e sperimentale di Serena Brancale a Roseto. Il 12 agosto rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: Jovanotti a Montesilvano, evento che promette un impatto significativo in termini di pubblico e visibilità.
La parte finale dell’estate conferma la varietà dell’offerta: Mannarino a Pescara, Il Volo e Claudio Baglioni a Lanciano, il secondo appuntamento con Baglioni a L’Aquila, fino alla data di Alfa a Montesilvano, che intercetta il pubblico più giovane e chiude simbolicamente un’estate costruita su equilibri generazionali e territoriali.
Luglio 2026
3 luglio
Delia-Pescara
4 luglio
Litfiba-Pescara
7 luglio
Pat Metheny-Giulianova
8 luglio
Zucchero-Pescara
17-luglio
Frah Quintale-Francavilla la mare
18 luglio
Caparezza-Francavilla al mare
19 luglio
Gemitaiz-Francavilla al mare
26 luglio
Riccardo Cociante-Teramo
Agosto 2026
1 agosto
Luca Carboni-Pescara
2 agosto
Emma Marrone-Pescara
3 agosto
Madame-Pescara
4 agosto
Eddie Brock-Pescara
6 agosto
Serena-Brancale-Roseto degli Abruzzi
12 agosto
22 agosto
Mannarino-Pescara
27 agosto
29 agosto
Claudio Baglioni-Lanciano
30 agosto
Claudio Baglioni-L’Aquila
I Pooh-Lanciano
Alfa – Montesilvano