Fossacesia, al via i lavori per il Centro funzionale famiglie e giovani

Gli spazi dell’ex scuola dell’infanzia di Fossacesia saranno riconvertiti per rafforzare il sostegno alla qualità della vita dei cittadini

FOSSACESIA – Sono iniziati i lavori per la riconversione degli spazi dell’ex scuola dell’Infanzia, in via 25 Aprile, con destinazione a centro polifunzionale per le famiglie.

“E’ una bella notizia che ripaga del lavoro svolto in questi anni per ottenere dal Ministero dell’Istruzione il finanziamento necessario pari a 2.267.464 euro, e che darà la possibilità di riqualificare un immobile comunale nel cuore della città – commentano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani -. Gli interventi ci consentiranno di rafforzare il sostegno alla qualità della vita dei cittadini e di interpretare ed accogliere i bisogni educativi delle famiglie e l’associazionismo dei giovani. La struttura sarà sottoposta alla messa in sicurezza sotto il profilo antisismico e sarà riconvertita in centro polifunzionale usando tecniche e materiale ecosostenibili”.

Il primo step dei lavori, affidati alla ditta Tenaglia di Casoli, che si è aggiudicata la gara di appalto, ha riguardato la pulizia dei locali e la rimozione dei vecchi infissi e prosegue con gli altri interventi progettati.

“La città di Fossacesia – aggiungono il Sindaco Di Giuseppantonio e l’Assessore Petragnani – è un cantiere aperto con lavori in corso in molti settori. Tanti i cantieri aperti ed altri che apriranno nei prossimi giorni”. L’Amministrazione Comunale illustrerà il “cantiere Fossacesia” nel corso di un incontro con la stampa.