Eventi a Teramo: weekend dal 29 al 31 marzo

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano il concerto di Alessandra Amoroso a Roseto degli Abruzzi e Teramo in fiore

TERAMO – A Teramo e Provincia l’ultimo weekend di marzo è ricco di iniziative. Su tutte il concerto di Alessandra Amoroso , che sarà al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi per presentare “10” , il nuovo attesissimo album d’inediti uscito il 5 ottobre. A Teramo in Fiore si potranno trovare piante, fiori, prodotti tipici, artigianato e creatività. Tante le proposte musicali, dai concerti dei Pescara Jazz Messenger e di Artù ai tributi a grandi artisti nazionali e internazionali quali Rino Gaetano e i Pink Floyd. Per gli amanti del teatro si segnala l’Odissea a Teramo e Viktor und Viktoria ad Atri. Eppoi ancora cene spettacolo e presentazioni di libri. Si balla al BluMax di Tortoreto, al One Hundred dove questa settimana arrivano i campioni del mondo di bachata fusion Abdel y Lety, ma anche al Sixteen a Martinsicuro, al Gattopardo ad Alba Adriatica, al Mamboling a Torricella Sicura. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Venerdì 29 marzo 2019

Presentazione de La cucina teramana presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo

Pescara Jazz Messenger al Teatro Comunale di Teramo

Tributo a Rino Gaetano al Wood di Teramo

Pink Floyd Night al Myconos Cafè a Castelnuovo

Artù in concerto al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata

Noche en Espana al Novavita Beach di Giulianova

Abdel y Lety al Blu Max di Tortoreto

Sabato 30 marzo 2019

Alessandra Amoroso in concerto a Roseto degli Abruzzi

Milionaire Show con Marco Baldini a La Vecchia Distilleria di Giuianova

Cena spettacolo al Dolce and Mosciano Sant’Angelo

Viktor und Viktoria al Teatro Comunale di Atri

Direzioni Parallele live a Poggio delle Rose

Il sabato notte al Sixteen a Martinsicuro

Serata latina al Gattopardo di Alba Adriatica

Sabato latino al Mamboking di Torricella Sicura

Domenica 31 marzo 2019

Teramo in fiore

Odissea al Teatro Comunale di Teramo

La Domenica Dolce and co a Mosciano Sant’Angelo