Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend dell’Immacolata 2023

Cosa fare nel secondo fine settimana dell’8, 9 e 10 dicembre 2023 in Abruzzo? In primo piano enogastronomia, teatro e mercatini di Natale

REGIONE – Il Ponte dell’Immacolata è l’occasione giusta per concedersi momenti di relax e immergersi nella magica atmosfera del Natale, tra mercatini, presepi viventi e piste di pattinaggio. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione dall’8 al 10 dicembre 2023.

Partiamo dall’enogastronomia. Venerdì 8 e sabato 9 dicembre a Ovindoli torna l’appuntamento con CioccOvindoli, la festa del cioccolato. Due giorni da dedicare passeggiando tra le vie del borgo degustando cioccolata, tra musica, mercatini, laboratori, truccabimbi e palloncini; in programma anche la consegna delle letterine a Babbo Natale. Sabato 9 e domenica 10 dicembre nella suggestiva cornice del mercato Santa Chiara di Vasto è in programma il Wine and Food Festival. un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà numerose cantine del territorio e diverse aree dedicate al cibo che assicureranno due giorni di divertimento.

Passiamo al teatro. Sabato 9 dicembre appuntamento all’Auditorium Zambra di Ortona con “Fantasmi”, il ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo, che per l’occasione rievocherà il fantasma di Bastianazzo. alle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona sarà messo in scena uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura: Anna Karenina di Lev Tolstoj, nell’adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco.

Eventi natalizi

Per quanto riguarda gli appuntamenti natalizi, Venerdì ’8 dicembre alle ore 18 e 30 Massimo Boldi darà il via ufficiale ai festeggiamenti delle festività di quest’anno della città di Avezzano, con l’accensione dell’abete al centro di Piazza Risorgimento.

In occasione degli 800 anni trascorsi dal primo presepe di Greccio, realizzato nel 1223 da San Francesco d’Assisi e da Giovanni Velita, l‘Amministrazione Comunale di Celano ha organizzato una tre giorni di eventi con accensione dell’albero di Natale, concerti e un interessante convegno.

E poi ci sono i mercatini. Aggirarsi tra casette in legno addobbate a festa da luminarie e festoni e bancarelle è una esperienza che conquista grandi e piccini. É l’occasione per curiosare in cerca di oggetti artigianali da acquistare, per trovare idee regali originali o per assaporare i prodotti tipici del territorio. Nel weekend si potranno visitare i mercatini di Pacentro, Campo di Giove, Roccascalegna, Roccavivi, Spoltore, Penne, Collecorvino, Stiffe – San Demetrio ne’ Vestini, Lettomanoppello, Massa d’Albe (Alba Fucens)

Nel borgo medievale di Morro d’Oro, sabato 9, prima edizione del Presepe vivente, tratto dal libro di Erri De Luca ” In nome della Madre”.

Si pattina sul giaccio ad Atessa.

Per tutti gli eventi in programma nel mese di dicembre vi invitiamo a consultare il nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento