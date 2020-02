Walkzone mode, camminata sportiva oggi lungo la riviera di Pescara

Il 22 febbraio appuntamento alla Madonnina del Porto in Lungomare G. Matteotti per un pomeriggi di walking e fitness. Ecco come partecipare

PESCARA – Sabato 22 febbraio si svolgerà lungo la riviera di Pescara una camminata sportiva con esercizi di fitness dinamico lungo i percorsi caratterizzati da bellezze naturali, artistiche e culturali. Appuntamento dalle 15 con Walkzone mode sotto la guida di un team qualificato che con cuffie a diffusione wireless darà energia ai vari parteciparti per un’esperienza molto originale. Andiamo a vedere come partecipare e il programma previsto.

COME PARTECIPARE

Costo di partecipazione 10 Euro

Per iscrizioni, seguire il seguente link: http://www.walkzone.net/negozio/eventi-singoli/22feb20pescara/

Supporto: info@walkzone.eu

PROGRAMMA

Apertura del Check-in ore 15:00 alla Madonnina del Porto in Lungomare G. Matteotti, fronte Museo del Mare – PE (si raccomanda la massima puntualità per la consegna delle cuffie)

Clicca sul link di seguito per trovare il posto con Google Maps: https://goo.gl/maps/fEwPMhUaQgC2

Partenza ore 15:30

Arrivo previsto al punto di partenza ore 16:30 (circa)

Percorso previsto circa 5/6 km

Durata allenamento circa 1/1,20 h

Kcalorie bruciate circa 500/600

Alta percentuale di combustione grassi

Tipologia di lavoro Aerobico/Cardiovascolare/Tonificazione muscolare

5 REGOLE VELOCI PER LA PARTECIPAZIONE

NON possono partecipare animali domestici (neanche di piccola taglia) NON è ammessa la partecipazione con carrozzine o neonati in fascia NON è possibile prenotarsi in loco il giorno dell’evento NON è ammessa la partecipazione dei bambini al di sotto dei 10 anni di età TUTTI possono partecipare all’evento, purché in buono stato di salute e in grado di sostenere una camminata allenante per circa un’ora

ATTENZIONE – La mancata partecipazione ad un evento WalkZone®, se non disdetto in tempo utile via e-mail a info@walkzone.eu (come da regolamento in Termini e Condizioni 48h prima), NON prevede alcuna forma di rimborso o di recupero