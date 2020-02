Chris Sarra, aborigeno di origini abruzzesi, illuminato insegnante in Australia

MIGLIANICO – Chris Sarra é nato il 21 settembre del 1967 da Pantaleone (“Paul”) e Norma. Il padre nacque a Miglianico, in provincia di Chieti, nel 1924 da Giulio (trentunenne “contadino” figlio di Raffaele e Maria Michele Ciampella) e da Maria Vincenza De Cola (trentaquattrenne “contadina” figlia di Domenico e Carmela Palmitesta). Il nonno di Chris, Giulio, fu ucciso, il 22 dicembre del 1943, da soldati tedeschi perché partigiano. Il padre sposò in Italia Emma dalla quale ebbe tre figli. Poi Pantaleone emigrò per l‘Australia.

Qui conobbe e sposò Norma una donna aborigena che gli ha dato , oltre a Chris, altri nove figli. Chris è vissuto a Bundaberg nel Queensland dove ha imparato a conoscere ed affrontare, a sue spese, le difficoltà degli studenti indigeni. Sarra ha un Diploma di Insegnamento, un “Bachelor of Education” e un “Master of Education”. E’ stato Presidente, nonché fondatore, del “Stronger Smarter Institute”. Nel 1998 Sarra divenne il primo preside aborigeno della “Cherbourg State School” del Queensland. Nel 2005, ha completato il suo dottorato di ricerca in psicologia alla Murdoch University. Nel 2006, con il sostegno del governo del Queensland, fondò la “Indigenous Education Leadership Institute”.

Nel 2010 è stato nominato “QLD Australian of the Year” con la definizioni di “educatore di livello mondiale”. Una sua autobiografia è stata pubblicata nel 2012 dalla “University of Queensland Press”. Nel 2016 ha ottenuto il “NAIDOC Awards” assegnato ogni anno per celebrare il successo nella comunità indigena australiana) come “persona dell’anno” con questa motivazione: “ha sostenuto il miglioramento dei risultati educativi degli aborigeni in tutta l’Australia per oltre 20 anni”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”