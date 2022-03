Volo Pescara – Milano Linate: tornano i collegamenti giornalieri

Dal 21 marzo sono in vendita i biglietti anche per il volo del mattino che partirà dal 7 aprile. Catone: “notizia molto positiva per il nostro aeroporto”

PESCARA – Il volo ITA Airways, Pescara-Milano Linate A/R, torna a due frequenze giornaliere e nel fine settimana, grazie a un accordo commerciale sottoscritto tra Saga e la compagnia di bandiera italiana.

“È una notizia molto positiva per il nostro aeroporto – commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Abbiamo lavorato in modo molto stretto con ITA Airways per raggiungere questo accordo, garantendo la necessaria sostenibilità economica delle operazioni. C’è tutta un’utenza che utilizza i collegamenti con una grande frequenza e avere un doppio orario durante la giornata agevola e facilita l’organizzazione degli spostamenti. Il collegamento nel weekend, poi, consente anche di sfruttare la tratta in chiave leisure. Il secondo collegamento giornaliero con Milano, inoltre, è di particolare importanza per l’Abruzzo, visto che l’aeroporto di Linate è un hub strategico da cui raggiungere ulteriori destinazioni di carattere internazionale. La stagione summer, che comincia a fine marzo, parte nel migliore dei modi. La policy della compagnia conferma la bontà delle scelte del management e dimostra una volta di più l’attenzione ai territori ed ai clienti”.

“La collaborazione con Saga conferma la nuova strategia della Compagnia a supporto dello sviluppo sostenibile del proprio network – dichiara l’amministratore delegato di ITA Airways, Fabio Lazzerini -. Il nostro obiettivo è garantire la connettività dei territori italiani, tenendo ben presente la centralità del cliente per le nostre operazioni, con un rinnovato approccio verso gli aeroporti italiani e perseguendo la più volte auspicata parità di trattamento rispetto agli altri vettori”.

ORARI

Dal 7 aprile il collegamento verrà effettuato alle 07:10 per Milano; la sera da Linate alle 21:50 con arrivo alle 23:00. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 13:55 e dall’Abruzzo verso la Lombardia alle 15:20. Il sabato viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 07:10 con rientro a Pescara domenica alle 21:50. I voli sono in vendita da oggi.

MARCOZZI: “OTTIMA NOTIZIA PER L’ABRUZZO”

“Il ripristino dei due voli giornalieri dall’Aeroporto d’Abruzzo a Milano Linate e ritorno è un’ottima notizia per tutto il nostro territorio. Siamo estremamente soddisfatte del risultato che Saga ha ottenuto dopo le interlocuzioni avute negli ultimi giorni con Ita, e ci complimentiamo con il Presidente Vittorio Catone, che ha saputo difendere questa tratta e darle il valore che merita, a tutela degli interessi dei cittadini e dei pendolari che la utilizzano periodicamente. È la testimonianza che, lavorando di squadra, si possano ottenere ottimi risultati per l’intero Abruzzo. Adesso si potrà continuare a impegnarsi nell’interesse dell’aeroporto, per dargli nuova importanza e renderlo, a tutti gli effetti, la prima cartolina della regione”. Lo affermano il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e l’Onorevole Carmela Grippa, Capogruppo per il M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati, che la scorsa settimana avevano avuto un incontro col Presidente Catone proprio sul tema dei collegamenti Pescara-Milano.

D’INCECCO: “OTTIMO LAVORO DELLA SAGA”

“Un risultato importante per l’Abruzzo che vede ripristinati i collegamenti quotidiani con Milano Linate grazie al lavoro costante del presidente Vittorio Catone che ha siglato un accordo con la Ita Airways che ha deciso di puntare sullo scalo abruzzese per implementare lo sviluppo sostenibile del proprio network”. Questo il plauso del capogruppo Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, per l’impegno dei vertici della Saga che hanno saputo salvaguardare il territorio sia in chiave turistica con l’avvento dell’estate, sia d’impresa e anche grazie alla risoluzione approvata all’unanimità dalla commissione Bilancio e Territorio la scorsa settimana.