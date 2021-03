Volley, Monica Lestini in prestito all’Altino fino a fine stagione

TERAMO – La società LG Impianti Futura Volley Teramo comunica che da ieri, domenica 21 marzo, Monica Lestini è entrata a far parte del roster della Tenaglia Altino Volley, trasferita in prestito per il resto della stagione attuale.

La scelta è volta ad accontentare la richiesta di una società amica e soprattutto a soddisfare la motivazione di un’atleta che ha dimostrato di essere ben al di sopra della Serie B2. Con la Futura, Monica Lestini ha trovato una continuità unica nel suo genere, risultando in ogni gara la miglior realizzatrice biancorossa ed entrando tra le migliori finalizzatrici del girone, con una media di 20 punti a giornata.

È la giusta ricompensa per l’impegno profuso da Lestini fin dal suo approdo nella nostra realtà, la scorsa estate. Per la Futura e per Teramo è stato un privilegio ed un onore poter contare sulla sua esperienza e ciò resterà negli annali del volley e dello sport della nostra città e del nostro territorio.

A Monica, il più grande in bocca al lupo per l’approdo in una società tra le più apprezzate di tutta la Serie B1, saremo sempre qui a fare il tifo per te e ad aspettarti a braccia aperte.