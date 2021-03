Counting Castles in Abruzzo, un libro per parla delle sue ricchezze

Dalla volontà di contribuire in modo concreto a promuovere e valorizzare le numerose ricchezze dell’Abruzzo, e far sì che diventi, sempre di più, una destinazione competitiva ed accattivante per i turisti americani, nasce il libro Counting Castles in Abruzzo.

Una collaborazione tra la società statunitense Native Grapes, LLC, con sede in New Jersey, rappresentata da Hugh L. Preece, Ambasciatore dei Vini Italiani, esperto enologo e giudice internazionale e Design Your Italy, azienda di consulenza turistica e organizzazione di viaggi su misura con sede a Milano, da sempre impegnata nella valorizzazione e la promozione di località meno conosciute.

Con un ottimo intuito e uno stile di scrittura narrativo, Hugh L. Preece è riuscito a cogliere ogni dettaglio della mappa concettuale creata dal Destination Specialist Vanya Mavrodieva, e raccontare questa terra stupenda.

Il libro, non una guida, è una narrazione attraverso la storia millenaria dell’Abruzzo, i luoghi, le sue tradizioni consolidate nel tempo e la sua enogastronomia attraverso un capitolo dedicato a ciascuna delle quattro province.

Dalla transumanza alla Presentosa, simbolo dell’amore. Dai castelli che sorvegliano le pianure, agli eremi incastonati nelle rocce e ai trabocchi, i giganti del mare. Ma anche eventi naturali e bellici che ne hanno danneggiato il patrimonio artistico e architettonico. Un viaggio meraviglioso in una terra natìa di santi e guerrieri. Una terra con persone resilienti e generose che, nonostante tutto, hanno sempre saputo rialzarsi e ricostruire senza mai perdere la loro autenticità. Quella che tanto piace ai turisti americani.

Il libro è già in vendita in lingua inglese sia in formato elettronico che cartaceo, acquistabile online e presso diversi luoghi museali in Abruzzo.