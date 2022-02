Domenica 6 febbraio alle 14.30 si gioca Viterbese – Teramo, gara valida per la 26° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la ventiseiesima giornata di Serie C c’é anche Viterbese – Teramo, che si giocherà domenica 13 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Viterbese – Teramo, valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

“Iacoponi ha svolto la rifinitura stamane, valuteremo un suo impiego fino all’ultimo secondo, considerando anche la sua lunga inattività e il calendario ravvicinato che ci attenderà. Mi aspetto continuità di prestazione, non dobbiamo ripetere l’atteggiamento passivo di Imola, ci sono 14 finali da disputare. Dalla fine del mercato le gerarchie si sono azzerate, ora abbiamo caratteristiche diverse in funzione dell’avversario, conta l’atteggiamento che vedo in settimana, è la prima discriminante nella scelta dell’undici iniziale. Malotti mezzala? È duttile, ma gli manca ancora la capacità difensiva del ruolo, dipenderà dalla sua maturazione mentale. Domani giocherà titolare Rossetti, perché ha saputo mettersi in discussione sulle lacune, allenandosi in maniera ottimale in questi dieci giorni. Sarà una sfida difficilissima: la Viterbese ha chiuso l’andata in fondo per tanti episodi avversi, ma è stata costruita per disputare i play-off, peraltro ulteriormente rinforzatasi a gennaio. Ci sarà da soffrire, ha trovato la propria identità, sono pericolosi sulle palle inattive, hanno capacità balistiche nel tiro da fuori, quindi dovremo fare una gran partita per uscire imbattuti, rispettandoli ma pensando primariamente a quello che dobbiamo fare. Mungo? Ci saluteremo a fine partita. Mercato? Devo ringraziare la società, anche per l’ultimo, importante sforzo fatto con l’arrivo di Iacoponi che rappresenta un valore assoluto: ha sempre portato la fascia al braccio e questo vi fa capire anche lo spessore umano del ragazzo e quello che può dare all’interno di uno spogliatoio. È chiaro che il calendario attuale non ti permette di lavorare al meglio, l’auspicio è che i nuovi innesti possano recepire in fretta i nostri concetti di gioco”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Fiero, coadiuvato dagli assistenti Cortese e Fraggetta. Quarto ufficiale Gai.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Vis Pesaro e in classifica sono terzultimi con 21 punti, frutto di quattro vittorie, nove pareggi e undici sconfitte: ventisette gol fatti e trentasei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando sei gol e incassandone nove. Gli abruzzesi sono reduci dal successo casalingo di misura contro la Lucchese e sono quattordicesimi, a ridosso della zona playout, con 25 punti, frutto di sei partite vinte, sette pareggiate e undici perse; ventidue reti segnate e quaranta incassate. Il bilancio del Teramo nelle ultime cinque partite giocate é di due partite vinte e tre pareggiate, con sette gol fatti e altrettanti subiti. Sono tre i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due vittore per la Viterbese e una per il Teramo. La gara di andata, lo scorso 2 settembre, finì con la vittoria di misura della squadra di Guidi.

QUI VITERBESE – La Viterbese potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 con Fumagalli tra i pali e D’Ambrosio, Ricci, Martinelli e Calcagno a comporre il blocco difensivo, alle spalle di Adopo, Megelaitis e Iuliano. Il tridente d’attacco potrebbe essere formato invece da Pavlev, Polidori e Volpicelli.

QUI TERAMO – Per la squadra di Guidi probabile modulo speculare con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Codromaz-Pinto e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo De Grazie, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

Le probabili formazioni di Viterbese – Teramo

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli, D’Ambrosio, Ricci, Martinelli, Calcagno; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Pavlev, Polidori, Volpicelli. Allenatore: Punzi.

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi