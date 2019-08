Visite guidate DADAbruzzo per domenica 18 agosto

CASTIGLIONE A CASAURIA – DADAbruzzo organizza per domenica 18 agosto due visite guidate, una la mattina e una il pomeriggio. La prima sarà presso l’Abbazia di San Clemente a Casauria alle ore 11: la visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla storia della fondazione dell’abbazia, sulla descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente il monumento simbolo dell’arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l’Antiquarium “Calore” che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo del servizio guida è di 5,00 € con un minimo di 10 partecipanti (gratuità per bambini fino a 8 anni).

Si proseguirà nel pomeriggio con quella al Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio a Pescara alle ore 18: la visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla vita e sull’attività letteraria di Gabriele d’Annunzio nonché sulle opere d’arte di fine Ottocento e inizi Novecento ospitate all’interno del museo, per respirare l’atmosfera del cenacolo michettiano, centro di condivisione e di scambi culturali dell’epoca. Il biglietto di ingresso al museo ha un costo di 4,00 € a persona, il costo del servizio guida è di 4,00 € a persona con un minimo di 10 partecipanti (gratuità per bambini fino a 8 anni).

Tutte le iniziative sono rivolte ai soci e a chi desidera tesserarsi. Il costo della tessera associativa è di 3,00 €. Si ricorda che tutte le nostre attività richiedono una prenotazione (388.2408406 – dadabruzzo@libero.it) da effettuare entro le ore 13.00 del giorno precedente.