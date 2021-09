Visita del Prefetto Di Vincenzo alla Rodari e alla De Cecco di Pescara

PESCARA – Nella mattinata del 13 settembre, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico, il Prefetto Di Vincenzo si è recato in visita, così come preannunciato nell’ambito del tavolo sulle periferie istituito in Prefettura, presso la scuola primaria “G. Rodari” in via salaria vecchia.

Il Prefetto, unitamente alla Direttrice dell’Istituto Prof.ssa Ascione, alle Prof.sse Fortunato e Puglisi dell’Ufficio Scolastico Provinciale ha saluto all’ingresso i bambini che si accingevano a frequentare il primo anno. Nell’augurare buon anno scolastico a tutti gli i studenti e al corpo docente, il Prefetto, congratulandosi con la Direttrice per l’organizzazione, ha sottolineato l’importanza che la scuola primaria svolge per la formazione dei bambini, ma anche per la coesione sociale del territorio.

Successivamente il Prefetto si è recato presso l’Istituto IPSSAR “De Cecco”, dove è stato accolto dalla Preside, Prof.ssa Alessandra Di Pietro. Nel rivolgersi ai ragazzi del primo anno il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’istituto, che costituisce un’eccellenza del territorio, capace di saper unire in un percorso di formazione particolarmente importante per i ragazzi il “sapere” e il “saper fare”.