Visita all’IZSAM di Teramo degli studenti dell’Alessandrini-Marino

TERAMO – Martedì 12 aprile 2022 gli studenti delle classi 5B e 5C dell’indirizzo Informatica dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” hanno fatto visita all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo ed hanno incontrato gli ingegneri che si occupano di sviluppo software, gestione dei servizi e sicurezza informatica della sala server.

È stata un’esperienza molto formativa per gli alunni che hanno avuto modo di fare riscontro sul campo dei concetti acquisiti in classe nelle materie di informatica, sistemi e reti, gestione progetto e tecnologie.

Dopo una bella passeggiata attraverso il parco fluviale della città, i ragazzi sono stati accolti, nell’aula Zaffiro della Sede Centrale dell’Istituto, dagli ingg. Daniele Zippo e Fabrizio Quaranta, quest’ultimo ex studente dell’”Alessandrini”. Prima l’ing. Zippo e poi l’ing. Quaranta hanno mostrato nei dettagli l’infrastruttura di rete, i sistemi di sicurezza, gli ambienti di sviluppo software ed i servizi forniti dall’ente a livello nazionale.

Molto entusiasmante è stata poi la visita in sala macchine, nuovissimo ed aggiornatissimo data-center, fra i più strutturati e meglio attrezzati del Centro Italia, in grado di fornire i servizi dell’ente a livello nazionale.

I docenti accompagnatori, Acciaio Settimio, Paolo Di Francesco, Mario Macinati e Gianfranco Romantini, hanno potuto illustrare ai tecnici ed agli sviluppatori presenti il percorso di studio dell’indirizzo informatica e verificare con soddisfazione che sono perfettamente in linea con le esigenze anche di una realtà di alto livello come l’IZSAM di Teramo.

Questa visita rappresenta una ripartenza per le attività esterne di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) che sono mancate agli studenti in questi anni di emergenza sanitaria.

L’IZSAM è stato molto lieto di accogliere gli alunni, che si sono mostrati molto attenti ed interessati, e si auspica che da questa esperienza si possa avviare una collaborazione continuativa con l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo.