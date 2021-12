Il Villaggio di Babbo Natale a Pescara: ecco quando

In programma tre giornate ricche di iniziative, prime tra tutte la raccolta doni per pediatria e case famiglia abruzzesi

PESCAARA – Il Babbo Natale Day’s, organizzato dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni, il sostegno ed il Patrocinio del Comune di Pescara, Assessorato al turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese, inaugura alle ore 10 di venerdì 10 dicembre, con le Associazioni di Ragazzi Speciali, supportate dall’Assessorato alle politiche per la disabilità Nicoletta Di Nisio, che realizzeranno ed esporranno in una vera e propria Mostra, diversi lavori realizzati con le proprie mani. Alle ore 11 è confermata l’inaugurazione del Villaggio alla presenza del Sindaco Carlo Masci.

Il Villaggio di Babbo Natale, creato dall’Artista Stefano Boffi, composto da tante casette in legno a disposizione delle varie attività che si svolgeranno per “diventare un perfetto Babbo Natale”; Legno Professional di Cappelle sul Tavo creerà la Casa di Babbo Natale, il vero fulcro del Villaggio, all’interno del quale sarà posizionato il Trono del Mastro, la cassetta delle letterine e la possibilità per i bambini di interagire direttamente con Lui.

Uno scopo benefico ma anche una grande festa in onore del più noto personaggio Lappone. Al fianco della raccolta doni, infatti, la manifestazione prevede un calendario ricchissimo di eventi dedicati proprio a Babbo Natale. La sua slitta, piena di doni, porterà l’unico e vero messaggio, “La solidarietà”, che rappresenterà il vero fiocco dorato di questo evento. La manifestazione, infatti, si prefigge l’obiettivo di raccogliere doni che verranno destinati, grazie al Patrocinio della Croce Rossa Italiana – comitato regionale Abruzzo – ed ai loro Clown di corsia, ai bambini ricoverati negli ospedali e a casa famiglia di tutta la Regione Abruzzo.

Ci sarà anche un corner mediatico, arredato da Artigian Mobili di Giulianova, all’interno del quale Radio Delta1, curerà l’animazione con dirette radiofoniche, interviste e tanto altro, le tv presenti cureranno i diversi collegamenti. Anche Babbo Natale proverà a fare lezioni di guida, infatti grazie ad alcune automobili collocate all’interno del Villaggio da Pasquarelli auto sarà creato un circuito dove Babbo Natale dimostrerà di essere un ottimo testimonial per la sicurezza stradale.

sabato 11 e domenica 12 dicembre, Piazza Salotto si tingerà di rosso per ospitare gli aspiranti Santa Claus al “Babbo Natale Day’s”. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle attività realizzate dai Babbo Natale iscritti. Mastro Babbo Natale, alias Lino Domizi, insieme ad espertissimi personal trainer ed animatori, coordinerà il gruppo dei candidati ad iscriversi “Alla scuola di Babbo Natale” per imparare i veri segreti su come si diventa un perfetto Santa Claus. Molte le prove alle quali saranno sottoposti: agilità, canto e, grazie alla presenza di Star Dance School, dei Maestri Ballerini Fabrizio e Claudia Cerrone, attuali Campioni del Mondo di Salsa e Bachata l’animazione dedicata al ballo sarà davvero divertente.

Sabato approderanno a Pescara i due Testimonial della manifestazione, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e la ballerina professionista Natalia Titova. Prima tappa Pescarese per i due Vip è quella di sabato sera, ospiti dell’imprenditore Luigi Di Fabio al ristorante Caffè Letterario Cinque Sensi. Domenica saranno presenti al Villaggio di Babbo Natale tra interviste televisive e radiofoniche e premiazione del Babbo Natale 2021 previsto intorno alle ore 16.