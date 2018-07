Martinsicuro, il 24 luglio lo spettacolo: “Suoni e Canti in terra d’Abruzzo”

A Villa Rosa, lungomare Italia angolo via Fregene, l’evento verrà proposto da “Il Passagallo in Concerto”

MARTINSICURO (TE) – Entra nel vivo la stagione degli eventi culturali e musicali proposti dall’Amministrazione Comunale di Martinsicuro.

Oggi, lunedì 23 luglio, alle ore 21.00 a Villa Rosa, nella splendida cornice della pinetina di via Filzi, gli allievi della scuola musicale LAM di Martinsicuro si esibiranno accompagnati dal Maestro Giacinto Cistola e dal suo Trio. Durante la serata in musica sarà anche consegnata la targa del Premio “Martin De Segura”, ideato dall’Associazione LAM e giunto alla 4° edizione. Il premio è un riconoscimento morale che viene dato ad un persona di Martinsicuro che si è distinta, negli anni, in ambito culturale, sociale o professionale.

Martedì 24 luglio si continua con il fortunato percorso già intrapreso con la musica popolare e così, dopo il grande successo del concerto di musica popolare salentina, con gli “Ariacorte”, alle ore 21.00 sempre a Villa Rosa, lungomare Italia angolo via Fregene, sarà la volta de “Il Passagallo in Concerto” che proporrà lo spettacolo “Suoni e Canti in terra d’Abruzzo”, un percorso in cui, attraverso la musica della gente, i suoni ed i canti del territorio si punterà a far conoscere, soprattutto ai turisti, le tradizioni, gli usi, i sentimenti e i canti della musica popolare abruzzese.

“Si tratta di due eventi musicali molto importanti che animeranno Villa Rosa e consentiranno, a cittadini e turisti, di scoprire due importanti realtà, quella della scuola LAM di Martinsicuro, una istituzione del nostro territorio, impegnata da anni nella promozione della musica, ed il Passagallo che, con il suo concerto, vuole restituirci il senso di appartenenza ad una comunità dove i cantori e i suonatori spontanei rivestivano un importante ruolo sociale” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni.