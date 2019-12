“Vieni anche tu. Giornata della salute”, il 7 dicembre a Pennadomo (CH)

Si svolgerà la quinta Giornata della Salute organizzata dall’associazione “Domenico Allegrino” Onlus di Pescara in collaborazione con l’Avis. Check up gratuiti e test sull’Alzheimer per gli over 65

PENNADOMO (CH) – Fa tappa a Pennadomo (Chieti) la campagna di prevenzione sanitaria “Vieni anche tu. Giornata della salute” destinata agli over 65 e organizzata nell’ambito di “Star bene sui fiumi della memoria”, il progetto sociale che l’associazione pescarese “Domenico Allegrino” Onlus di Pescara (capofila) sta realizzando sulla base di un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione attività di interesse sociale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore, Determina N. DPF014/114 del 02/09/2019, Piano operativo DGR n 191 del 15/04/2019). Gli operatori della onlus, insieme ai volontari dell’Avis territoriale (partner), saranno presenti sabato 7 dicembre nell’edificio comunale di via Maiella 13, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per consentire a persone della terza e quarta età di usufruire gratuitamente dei seguenti controlli: rilevazione della pressione arteriosa, misurazione della glicemia, esame delle urine e a test di prevenzione dell’Alzheimer e delle demenze senili.

“La scorsa settimana abbiamo registrato una partecipazione davvero straordinaria a Casoli. – spiega Antonella Allegrino, Presidente della onlus – Il medico che ha eseguito i controlli ha riscontrato diversi casi di ipertensione e di iperglicemia e ha invitato i pazienti a farsi visitare dal medico curante e a sollecitare una terapia farmacologica. Ci sono state molte richieste per i test sull’Alzheimer anche da parte di persone al di sotto dei 65 anni. Un aspetto, quest’ultimo, che ci spinge a valutare l’ipotesi di abbassare l’età in occasione di prossime iniziative”.

“Abbiamo già partecipato a campagne di prevenzione sanitaria ma nessuna aveva previsto i test sulle demenze senili, che hanno suscitato un notevole interesse nella nostra comunità – sottolinea la presidente dell’Avis di Pennadomo, Marisa Teti – Avere un presidio sanitario, seppur occasionale, sul territorio è molto importante perché il medico di base è presente in paese solo tre giorni la settimana e ci sono anche pochi mezzi pubblici che ci collegano ad altri Comuni. Gli anziani sono costretti a spostarsi in macchina o a chiedere di essere accompagnati”. a campagna di prevenzione sanitaria si concluderà il 14 dicembre a Lama dei Peligni”.

Il numero da contattare per le prenotazioni è: 348 2334502.