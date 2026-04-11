Roseto degli Abruzzi ospita l’incontro su “Abruzzo Micro Prestiti”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Fa tappa anche a Roseto degli Abruzzi il tour informativo dedicato a “Abruzzo Micro Prestiti”, il nuovo avviso FSE+ promosso dall’Assessorato regionale alle Attività produttive per sostenere l’autoimprenditorialità giovanile e femminile. L’obiettivo è portare l’iniziativa direttamente nei territori, offrendo a cittadini e imprese l’opportunità di conoscere da vicino gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

L’incontro è in programma giovedì 16 aprile alle 17.30, nella Sala Consiliare del Municipio. Dopo i saluti del Sindaco Mario Nugnes, sarà l’assessore regionale Tiziana Magnacca, affiancata dal Presidente di FiRA Giacomo D’Ignazio, a illustrare nel dettaglio l’avviso e le modalità di partecipazione. «Portare questo bando nelle case degli abruzzesi è una scelta precisa — ha spiegato Magnacca — per garantire a tutti un accesso semplice alle informazioni e arrivare al 12 maggio, data di apertura dello sportello, con progetti solidi e sostenibili. Fondamentale il ruolo dei sindaci, che amplificano questa opportunità nei loro territori».

L’avviso dispone di una dotazione complessiva di 19 milioni di euro, suddivisa in due linee: la Linea A, dedicata ai giovani under 35, e la Linea B, rivolta alle donne senza limiti di età. «Si tratta di due categorie che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito — ha aggiunto l’assessore —. Per questo abbiamo previsto un mix di agevolazioni: un prestito a tasso zero fino a 80 mila euro e una quota del 30% a fondo perduto, utile sia per l’avvio sia per il consolidamento dell’attività nel primo anno, il più delicato per ogni impresa nascente».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Mario Nugnes, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il tessuto economico locale: «Sostenere l’autoimprenditorialità significa investire nel futuro della nostra comunità. Giovani e donne rappresentano un motore fondamentale, spesso frenato da barriere all’ingresso nel mondo del credito. Come Amministrazione abbiamo accolto con entusiasmo questa tappa, perché vogliamo che ogni cittadino con un’idea valida trovi nel Comune e nella Regione dei partner pronti a credere nel suo talento e a trasformare i progetti in realtà concrete».

L’incontro di Roseto si inserisce nel percorso di divulgazione avviato dalla Regione per garantire la massima diffusione delle opportunità offerte da “Abruzzo Micro Prestiti”, uno strumento pensato per rafforzare l’inclusione, la crescita economica e la competitività del territorio.