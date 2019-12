Gran Galà del Vino d’Abruzzo domani all’Aurum

Si svolgerà venerdì 6 dicembre dalle ore 17. Saranno presenti 57 aziende vitivinicole abruzzesi con le proprie migliori annate e bottiglie

PESCARA – Saranno la presentazione della Guida Ufficiale ai vini ‘Vitae’ dell’Associazione Italiana Sommelier e la Tavola rotonda sull’enoturismo abruzzese i due momenti clou del ‘Gran Galà del Vino’ che si svolgerà domani, venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 17 nella prestigiosa sede dell’Aurum di Pescara. Ben 57 le aziende vitivinicole abruzzesi presenti, con le proprie migliori annate e bottiglie, all’evento promosso e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale con il Presidente Lorenzo Sospiri.

“Il ‘Gran Galà del Vino’ – ha spiegato il Presidente Sospiri – vuole essere un’occasione per valorizzare, in modo istituzionale, una delle ricchezze proprie della nostra terra, il vino, un settore economico in cui l’Abruzzo può vantare etichette di assoluto prestigio e qualità. Il nostro obiettivo, come Regione Abruzzo, dev’essere quello di saper creare una rete al fine di trasformare le singole aziende in un percorso turistico, che non si riduca a una singola sera, ma che piuttosto diventi un brand sul quale puntare tutto l’anno. Il turista che arriva in Abruzzo per qualche giorno di vacanza, anche e soprattutto nei mesi invernali, deve sapere che oltre ai luoghi caratteristici del nostro hinterland, della costa, dei paesi storici, ha la possibilità di visitare le nostre aziende del vino, può esplorare le cantine, i vigneti e infine può chiudere la propria serata con degustazioni e buon cibo, scoprendo anche le differenti produzioni che oggi possiamo offrire e che nulla hanno a che invidiare al resto d’Europa. La Regione Abruzzo si offre quale piattaforma privilegiata capace di riunire tali energie economiche facendo da trait d’union. Fra l’altro domani intrecceremo tradizione e storia con i grandi vini amati da d’Annunzio”.

“E domani – ha aggiunto Luca Panunzio, referente regionale per l’Abruzzo della Guida Vini AIS Vitae – sarà anche l’occasione per scoprire insieme la nuova Guida dei Vini Vitae e assaggiare dal vivo le prelibatezze che sono classificate all’interno del volume che certifica i nostri brand di qualità”. Domani, venerdì 6 dicembre, il Gran Galà del Vino si aprirà alle 17 con la Tavola Rotonda che vedrà la presenza, per i saluti iniziali, di Gaudenzio D’Angelo, Presidente AIS Abruzzo, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, Manuela Cornelii Consigliere Nazionale AIS, il sindaco di Pescara Carlo Masci. Quindi si entrerà nel vivo del dibattito con Luca Panunzio che illustrerà la Guida, l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, Nicola D’Auria Presidente Nazionale del Movimento Turismo del Vino, Massimo Monetti Presidente Confcooperative Abruzzo, l’attrice e scrittrice Franca Minnucci e Pierluigi Francini, patron del ritrovo ‘Luigi D’Amico il Parrozzo d’Abruzzo’. A moderare il dibattito sarà il giornalista Paolo Castignani.

Al termine del Convegno ci sarà la degustazione dei vini delle 57 aziende selezionate con ingresso gratuito e sarà infine possibile visitare la mostra ‘Disobbedisco – La Rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920’. Le 57 aziende presenti saranno le seguenti: Amorotti, Ausonia, Barba, Barone Cornacchia, Bosco Nestore, Buccicatino, Ca’ d’Abruzzo, Cantina Frentana, Cantina Tollo, Cantine Mucci, Cascina del Colle, Cataldi Madonna, Chiara Ciavolich, Francesco Cirelli, Codice Citra, Collefrisio, Contesa, Paride D’Angelo, De Angelis Corvi, Eredi Legonziano, Fattoria La Valentina, Fattoria Nicodemi, Feudo Antico, Fosso Corno, Il Feuduccio, Gentile Vini, Illuminati, Inalto, Lepore, Marchesi De’ Cordano, Marramiero, Masciarelli, Monti, Camillo Montori, Novaripa, Orlandi Contucci Ponno, Pasetti, Emidio Pepe, Podere Colle San Massimo, San Lorenzo, Guido Strappelli, Tenuta Cerulli Spinozzi, Tenuta I Fauri, Tenuta Secolo IX, Tenuta Terraviva, Tenuta Ulisse, Terre d’Erce, Tiberio, Tocco Vini, Cantina Terzini, Torre dei Beati, Torre Zambra, Valentini, Valle Reale, Villa Medoro, Ciccio Zaccagnini, Fausto Zazzara.