Victor Ventresca proprietario del ristorante “Deluxe Grill” a New York

BUGNARA (AQ) – Victor Ventresca nacque a Bugnara (AQ), nella frazione di Torre dei Nolfi, il 18 aprile del 1917, da Angelo (n. 1876 – m. 1946 – “ferroviere” della “ Niagara Junction Railway ” e Adelina (n. 1879 – m 1967) Oltre a Victor nacquero in casa Ventresca altre cinque figlie: Clementina, Antoinette, Stella, Fioretta e Felicetta. Nel 1923 la famiglia Ventresca emigrò per gli Stati Uniti. Giunsero e “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Taormina”. Stabilirono la loro residenza nella città di Niagara Falls, Contea del Niagara, dello Stato di New York. Victor fondò con Francesco Fortuna (con cui si imparentò grazia alla sorella Clementina) il ristorante “Deluxe Grill” (poi “Fortuna’s Restaurant “).

Fu lui ad ottenere la licenza per la vendita di liquori e offrire un aiuto economico per far decollare il ristorante. Anni dopo, nel 1961, aprì lo” Steak on Military Road “con la specialità di carne alla brace. Victor servì con onore, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Esercito degli Stati Uniti. In particolare combatté la “Campagna delle Filippine” sotto gli ordini del Generale MacArthur. Ottenne diversi importanti riconoscimenti militari. Victor sposò Concetta Angela Bartalone (1925-1977) che gli diede tre figli: Angelo, Gilda e Vickie. Victor Ventresca morì, il 15 maggio del 2000, a Niagara Falls nello Stato di New York.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”