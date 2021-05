Viabilità e impianti sciistici, incontro sindaco di Montorio e Di Bonaventura

MONTORIO – Fabio Altitonante, sindaco di Montorio, ha incontrato questa mattina il presidente Di Bonaventura. E’ stato un confronto a tutto tondo sulla programmazione, sulla viabilità e anche sul recente interessse del Comune “porta del Parco” nei confronti degli impianti sciistici di Prati di Tivo e Fano Adriano.

“La prova che una volta che si rompono vecchi rigidi recinti possono mettersi in moto dinamiche nuove – dichiara il Presidente – siamo impegnati su più fronti per il futuro della montagna teramana: sistemazione dell’attuale viabilità, la nuova panoramica che presenteremo presto ai Sindaci e naturalmente anche la risoluzione di annosi problemi finanziari e gestionali che fino ad ora hanno reso intermittente e fallimentare il funzionamento degli impianti di risalita. C’è da augurarsi che tutti convengano sul fatto che c’è bisogno di una nuova visione che, come ho sempre detto, riguarda un comprensorio ampio di interesse nazionale”.