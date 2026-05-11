Scienza under 18 Pescara 2026: il festival che porta la scienza tra i giovani e nella città

PESCARA – La scienza torna in piazza con la XIX edizione di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo, il festival che ogni anno trasforma la città in un laboratorio a cielo aperto. L’inaugurazione è fissata per martedì 12 maggio 2026 alle ore 9:30, a largo Margherita Hack, nel cuore del parco di Villa Sabucchi, luogo simbolico scelto per celebrare il legame tra ambiente, conoscenza e cittadinanza attiva.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo, con sede presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, si inserisce anche quest’anno nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, confermando la sua vocazione educativa e sociale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Pescara, dell’Università “G. d’Annunzio”, e dell’Associazione Donne e Scienza, partner ormai stabile del progetto.

Un festival che parla ai giovani e alla città

L’obiettivo è chiaro: portare la scienza fuori dalle aule, rendendola accessibile, coinvolgente e partecipata. Le studentesse e gli studenti saranno protagonisti con progetti presentati in molteplici forme:

exhibit interattivi

mostre scientifiche

installazioni multimediali

fotografia scientifica

robotica educativa

performance e teatro scientifico

Ampio spazio sarà dedicato ai temi della salute planetaria, della sostenibilità e della parità di genere nella scienza, missioni centrali dell’associazione.

Il 12 maggio e il tributo alle donne nella matematica

Il festival si apre in una data simbolica: il 12 maggio, giorno di nascita di Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere la Medaglia Fields. In suo onore, la rassegna propone una serie di focus dedicati al ruolo delle donne nella ricerca e nell’innovazione.

Tra le iniziative più attese:

Pennelli per Scienziate , progetto ampliato dopo il workshop su Eunice Foote Newton, che quest’anno racconta le vite di Laura Conti , pioniera dell’ecologia e della salute pubblica Jane Goodall , icona mondiale della protezione degli animali e dell’ambiente

, progetto ampliato dopo il workshop su Eunice Foote Newton, che quest’anno racconta le vite di Il viaggio di Mach , spettacolo teatrale che attraversa il dubbio scientifico dagli atomi alle reti neurali, con la partecipazione del robot umanoide NAO e della figura storica di Ipazia, in un dialogo tra sapere antico e futuro digitale.

STEAM al centro: “vietato non toccare”

«Le attività STEAM saranno il cuore dell’evento – sottolinea la presidente Carla Antonioli – con laboratori hands-on che permetteranno a visitatrici e visitatori di toccare, sperimentare, interagire. Il motto è chiaro: vietato non toccare. La scienza diventa esperienza diretta, concreta, memorabile».

Una rete di collaborazioni

Il festival vive grazie alla collaborazione di istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio. Un ringraziamento speciale va alla Pizzeria La Scuderia, alla L.A.A.D. ETS e all’AISM, che contribuiscono all’allestimento e al supporto logistico.

Per informazioni: Carla Antonioli – 338 7056242 Sito ufficiale: pescara.scienzaunder18.net