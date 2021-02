Vende auto incidentata senza avvisare l’acquirente: denunciato

Il responsabile legale di un rivenditore di vetture di Villamagna dovrà ora rispondere dei reati di truffa e frode in commercio

VILLAMAGNA – Truffa e frode in commercio: di questi reati dovrà rispondere il responsabile legale di un rivenditore di vetture, dopo la segnalazione di un cittadino. Quest’ultimo, dopo aver fatto alcune ricerche in vari siti su internet ed essere andato in alcune concessionarie della sua zona, aveva acquistato un mezzo straniero, di recente immatricolazione e con pochi kilometri all’attivo.

Al momento di effettuare la revisione, aveva però scoperto che il veicolo aveva subito un incidente talmente grave da causargli danni strutturali e per questo doveva essere sottoposto a revisione straordinaria, per verificarne la stabilità e la sicurezza. Cosa che ovviamente il concessionario non gli aveva detto.

L’ acquirente si é recato alla stazione carabinieri di Villamagna a sporgere denuncia. I militari, dopo le dovute verifiche, hanno denunciato il responsabile.