Velia Angelini in concorso a Fiera Cavalli con Bidina

VERONA – É ufficiale, anche quest’anno saremo a Verona: Velia e Bidina sono tra i qualificati per la Finale Talent Show Jumping in programma all’arena Fise di Fiera Cavalli Verona edizione n.121. Grande entusiasmo e soddisfazione per la Angelini, che per la 6°volta, entrerà nell’arena di Fiera Cavalli Verona.

“Sono molto felice, è sempre un onore per me prendere parte ad una competizione così importante, Fiera Cavalli è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’equitazione Italiana, tappa anche della FEI Jumping World Cup. Bidina ed io siamo pronte a dare il massimo!”.

Queste le parole dell’amazzone Abruzzese, in grande forma e reduce dalla positiva trasferta internazionale di Barcellona. Forza! A lei va il più grande in bocca al lupo da parte di tutti noi!