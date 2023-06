“Vele blu” da Legambiente per il mare di Pescara: la nota di Masci

PESCARA – “Per la prima volta nella sua storia il mare di Pescara ottiene il riconoscimento di due “Vele blu” da Legambiente, un risultato impensabile fino a qualche anno fa. In questi anni la nostra città ha ottenuto la “Bandiera Blu” e le “Vele Blu”, per il mare, la spiaggia e la sostenibilità ambientale della città, la “Bandiera Verde”, come spiaggia ideale per i bambini e le famiglie, la “Bandiera Azzurra”, come città ideale per praticare tutte le discipline sportive dell’atletica leggera. Abbiamo raggiunto obiettivi storici nel confronto nazionale con le altre città. Buon solstizio d’estate a tutti” sono le parole del sindaco, Carlo Masci sul riconoscimento al mare di Pescara attraverso i canali social.

