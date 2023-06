Spoltore, richiesta di buoni servizio, fornitura e nuovi nati fino al 30 giugno

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ricorda alla cittadinanza che fino al 30 giugno sarà possibile richiedere agli aventi diritto i buoni servizio, fornitura e nuovi nati. Il Buono Servizi consiste in un sostegno economico alle famiglie in condizione di fragilità socio-economica o di isolamento sociale, per la fruizione di servizi educativi di cura e custodia di minori e anziani. Sono destinatari dei Buoni Servizio i nuclei familiari con presenza di un minore fino a 14 anni (18 nel caso di disabilità riconosciuta o di anziani ultrasessantacinquenni.

Il Buono Fornitura è un sostegno economico che può essere utilizzato per le utenze domestiche, l’acquisto di beni di prima di necessità per bambini e adolescenti fino a 16 anni, per gestanti, padri o madri soli in situazione di disagio e famiglie multiproblematiche, e per l’acquisto di beni di prima necessità per anziani ultrasessantacinquenni conviventi in contesti familiari con difficoltà socio-economiche.

Il Bonus Nuovi Nati assegna un contributo economico corrisposto per un figlio nato, adottato o in affidamento pre-adottivo dal 1/12/2022 alla data di scadenza del presente avviso. Per ricevere il Bonus è necessaria la cittadinanza italiana, di uno stato membro dell’Unione Europea o di un regolare permesso di soggiorno.

Ogni nucleo familiare, con valore ISEE Ordinario in corso di validità e non superiore a € 8.000,00, potrà presentare una sola istanza nella quale richiedere una sola di queste tre azioni.

Le domande dovranno pervenire compilando il modello scaricabile a questo link

https://www.comune.spoltore.pe.it/download/allegati/243/231451138261O__O-ModelloDomandaBuoniServizieForniture_BonusNuoviNati.pdf,

nelle seguenti modalità:

Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, Via G.Di Marzio 66, 65010 Spoltore (PE)

Invio PEC all’indirizzzo: protocollo@pec.comune.spoltore.it

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore, dal lunedì al venerdì dalle 8:40 alle 13:30, e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

“Questi interventi sono di fondamentale importanza per aiutare concretamente le famiglie e in particolare la natalità” commenta il sindaco Chiara Trulli. “Il Comune di Spoltore è impegnato a fornire sostegno socio-economico alle famiglie, per contrastare il caro energia e gli effetti negativi della crisi che purtroppo è sempre più allarmante per le fasce sociali più deboli”.

“Questa azione ci ha visti operare in sinergia tra enti” aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico, “Con i benefici che saranno ripartiti tra i 12 comuni che appartengono al nostro ambito sociale in base al rispettivo numero di abitanti e ai requisiti presenti nell’avviso pubblico”.