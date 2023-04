Vela Ancona – Pescara Pallanuoto, la presentazione del match

PESCARA – È un Pescara Pallanuoto più che incerottato quello che domani pomeriggio alle 16 è chiamato all’impresa contro la Vela Ancona, nella piscina del Passetto. A tre giornate dalla fine della regular season i biancazzurri sono ancora in corsa per la salvezza diretta, ma per arrivare a giocarsi il tutto per tutto all’ultima contro il Latina serve fare punti nelle prossime due sfide, salvo uno zero dei pontini. Contro l’Ancona il Delfino sarà in piena emergenza: squalificato il capitano e capocannoniere del torneo Carlo Di Fulvio, indisponibili Holden, Spera e il portierone Stefano Morretti, lo squalificato mister Franco Di Fulvio – il cui posto in panchina verrà preso dal vice Arnaldo Castelli – è costretto a fare appello alle giovanili. Convocati i giovanissimi Furio e Dell’Elce, mentre tra i pali tocca a Paolo Prosperi. Con questo gruppo i biancazzurri vanno a caccia del miracolo, per tenere accesa la fiamma della salvezza diretta senza passare dai play-out. Con un orecchio a quanto accade tra Lazio e Latina.

“Di certo non arriviamo all’appuntamento nelle migliori condizioni, ma ancor prima del risultato m’interessa vedere l’atteggiamento della squadra, per capire come i ragazzi possono reagire alle difficoltà di questo periodo” spiega con la consueta tranquillità mister Di Fulvio alla vigilia. “Sappiamo che la salvezza diretta non dipende più solo da noi, ma proveremo a fare di tutto per trasformare l’ultima sfida a Le Naiadi con il Latina in un finale. Se così non sarà ci rimboccheremo le maniche per affrontare i play-out. Sono sempre convinto che questi ragazzi riusciranno a raggiungere la salvezza”.

Per la partita contro la Vela Ancona mister Franco Di Fulvio ha convocato 13 giocatori:

Prosperi, Mancini, Cipriani, Castagna, De Luca, Cerasoli, Giordano, Furio, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Dell’Elce.