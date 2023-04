Piero Pelù in concerto a Tortoreto: data e info biglietti

Lunedì 7 agosto in programma la data abruzzese del Tour Estremo Live 2023 in Piazzale Olimpia di Tortoreto nell’ambito del ViviTortoreto Festival

TORTORETO – Si aggiungono nuovi appuntamenti al Tour Estremo Live 2023 di Piero Pelù, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock.

Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire in tutta l’estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelù lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono performer senza pari sui palchi d’Italia e d’Europa.

Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Tra le tappe del tour, organizzato da Friends & Partners, figura Piazzale Olimpia di Tortoreto dove Piero Pelù sarà in concerto con i suoi Bandidos il 7 agosto alle 21 nell’ambito del ViviTortoreto Festival. Concerto organizzato da LS Eventi in collaborazione con il Comune di Tortoreto. I biglietti saranno disponibili dalle 16 odierne sul circuito Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico in piedi 39,90 (diritti di prevendita inclusi).

Info: 340 3486525 – 340 2899707