“Una pianta per amico” presentazione libro e concerto ad Avezzano

AVEZZANO – Domenica 30 Aprile alle ore 15.30 presso la sala conferenze Irti complesso Montessori in via G. Fontana 6 Avezzano, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Luca Sardella “Una pianta per amico”. L’autore dialogherà con l’organizzatrice dell’evento l’Onorevole Elisabetta De Blasis Europarlamentare dell’Abruzzo. La giornata Avezzanese dell’Onorevole De Blasis si concluderà alle ore 17.30 nel Castello Orsini del capoluogo Marsicano, dove si terrà , sempre organizzato dall’Europarlamentare il concerto di Primavera con il duo dei Maestri Roberto Vallini alla chitarra e Pamela Panzica al pianoforte che eseguiranno molti brani dei grandi compositori spagnoli Paco De Lucia e Sabicas. Gli eventi sono completamente gratuiti con ingresso libero.

