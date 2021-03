Vasto, Smargiassi chiede interventi a tutela del paesaggio in località Vignola

“Ho chiesto interventi immediati per fronteggiare l’emergenza di residenti e strutture turistiche in un fiore all’occhiello del territorio”

VASTO – Un intervento immediato per fronteggiare l’emergenza in cui si trovano residenti e strutture ricettive, importantissime per l’economia del territorio, e una programmazione a lungo termine per salvaguardare il patrimonio naturalistico straordinario in località Vignola a Vasto. Sono queste le richieste che il Consigliere regionale Pietro Smargiassi ha messo sul tavolo nel corso del Consiglio regionale in cui si è discussa l’interpellanza, a sua firma, sul problema dell’erosione costiera nel tratto vastese.

“Ho chiesto alla Regione Abruzzo di intervenire immediatamente perché stiamo parlando di un tratto, che seppur limitato nella sua estensione, rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il territorio. – Spiega Smargiassi – Negli anni, però, in questo angolo di paradiso il mare ha mangiato circa 20 metri di spiaggia, mettendo a serio rischio sia le abitazioni di cittadini che risiedono qui da generazioni, sia gli investimenti di operatori che hanno creduto in questo territorio e che, a norma di legge, hanno creato strutture ricettive che rappresentano un’importante risorsa per il turismo locale. Un problema che le istituzioni non possono sottovalutare, o mortificare con sterili discussioni, ma che va risolto il prima possibile con azioni immediate e con interventi a lungo termine che non rendano vani gli sforzi fatti finora.

Ho apprezzato – continua Smargiassi – che il Sottosegretario De Annuntiis, rispondendo alla mia interpellanza, ha confermato che il tratto di costa in località Vignola sia stato oggetto di studio, anche a seguito del nostro interessamento, e che siano stati quantificati lavori per circa 2milioni e mezzo di euro per conservazione e valorizzazione del tratto in cui è inserita la località di Vignola. Questo conferma l’importanza strategica, sia da un punto di vista economico che naturalistico, del tratto interessato. Ora sarà compito della Regione far sì che i fondi stimati entrino nelle casse della Regione Abruzzo così da avviare finalmente i lavori. Mi auguro, inoltre, che anche la richiesta di un intervento immediato per salvaguardare case e strutture turistiche sia ascoltata.

Come si sono trovati giustamente e immediatamente 800 mila euro per gli interventi di Casalbordino, spero che lo stesso si possa fare per Vasto. Non vorremmo trovarci davanti a disparità di intervento a seconda del territorio, sarebbe inaccettabile. E’ chiaro che ora bisogna lavorare insieme e in ogni grado istituzionale affinché sia restituito al territorio il tratto di costa a rischio, per questo auspico che le scaramucce partitiche a cui abbiamo assistito sulla stampa finiscano nel solo interesse di Vasto e della straordinaria costa che rende questo territorio tra i più belli d’Abruzzo” conclude.