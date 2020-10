Vasto, recuperata Peugeot 308 rubata: denunciato un 23enne

VASTO – La pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto questa mattina al km 460+050 carreggiata sud dell’autostrada A14, recuperava l’autovettura Peugeot 308 rubata poche ore prima in Pescara. Gli operanti, su segnalazione della sala radio del Centro Operativo Autostradale di Pescara venivano inviati al km 460+050 carreggiata sud, nel territorio del comune di Petacciato (CB) per un incidente stradale.

Giunti sul posto, si notava l’autovettura incidentata, in stato di abbandono completamente danneggiata. A seguito di ulteriori accertamenti, si rintracciava il proprietario il quale, contattato via cellulare, riferiva che l’autovettura era stata rubata in nottata a Pescara, dopo averla parcheggiata nella pubblica via.

Con l’ausilio della locale squadra di Polizia Giudiziaria, veniva rintracciato il conducente a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, il quale a causa delle numerose ferite riportate a seguito del violento urto, veniva soccorso e condotto tramite il 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vasto.

Lo stesso, 23 anni di Cerignola (FG), disoccupato e conosciuto alle forze dell’ordine, veniva deferito all’AG competente per il reato di Furto Aggravato.