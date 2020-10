Concorso Inps, assunzione di 1858 funzionari: come partecipare

REGIONE – L’INPS Abruzzo comunica che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28 ottobre 2020, è stato indetto un Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.858 unità di funzionari dell’INPS, destinato a laureati in possesso di laurea magistrale/specialistica.

Le domande potranno essere inviate on line entro il termine delle ore 16.00 del 31° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami”.

L’INPS Abruzzo invita tutti soggetti che hanno i requisiti e in particolar modo i giovani, a valutare positivamente questa straordinaria opportunità attraverso la consultazione del Bando di Concorso, la cui pubblicazione sulla GU è prevista nei prossimi giorni.

Appare al riguardo opportuno segnalare che tutte le sedi abruzzesi sono attualmente sottorganico.