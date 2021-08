Valeria Albanese e Duran Calvetten sono due giocatrice della Panthers

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente l’ingaggio dell’ala/pivot Valeria Albanese, classe 1995 di 182 cm originaria di Ariano Irpino, e terzo volto nuovo del roster biancazzurro per la stagione 2021/22. Nella carriera della neolunga rosetana spiccano le sette stagioni trascorse in Serie A2: cinque nella sua Ariano Irpino, l’ultima delle quali alle dipendenze di coach William Orlando, una a Umbertide e l’ultima tra le fila della Pallacanestro Firenze. L’ultima esperienza in Serie B risale invece al biennio 2016/18, tra le fila della Cestistica Rivana.

Valeria Albanese: “Sono molto contenta di questa scelta, conoscendo William e il suo modo di lavorare in campo non ho avuto alcun dubbio. Roseto è una società molto ambiziosa, lavorando sodo e di squadra sono certa che riusciremo a fare quel passo in più. Li ringrazio per la fiducia, e da parte mia c’è una gran voglia di tornare in campo e dare il massimo contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi, con la speranza di rivedere i palazzetti pieni e il supporto dei tifosi”.

Coach William Orlando: “Valeria è una giocatrice che sa rendersi utile alla squadra, e fa bene tutte quelle piccole cose che servono per vincere. Una giocatrice che sopperisce al fatto di non avere tanti punti nelle mani con la sua grande energia, che la rende particolarmente efficace in difesa ed a rimbalzo. Sono molto contento di allenarla nuovamente convinto del fatto che la sua esperienza, nonostante la giovane età, possa risultare importante non solo dentro ma anche fuori dal campo”.

Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente anche l’ingaggio della playmaker venezuelana Mariana Duran Calvette, classe 1993, 169 cm di altezza, che rivestirà il ruolo di regista titolare nell’organico di coach William Orlando.

Giocatrice di spiccato talento offensivo, Mariana è reduce da due stagioni trascorse in Serie B a Salerno (lo scorso anno ben impressionò contro le nostre Pantere nella Pink is Better League), in cui ha fatturato 13.6 punti di media.

Colonna della nazionale ‘vinotinto’ sia nel 5vs5 che a livello 3vs3, nella sua carriera figurano esperienze anche in Spagna con Tenerife, negli USA con Independence Community, Panola College e Oklahoma City University, e in Argentina tra le fila del Las Heras Mendoza.

MARIANA DURAN CALVETTE: “Ho conosciuto Roseto lo scorso anno per la Pink is Better League, e mi è subito sembrata una squadra molto interessante oltre che una città in cui si vive di basket con un bellissimo palazzetto. Per questo, quando ho ricevuto la proposta della società la mia scelta è stata facilitata. Sono molto carica per questa nuova esperienza, e spero di poter raggiungere assieme alle mie compagne gli obiettivi prospettati da società e staff, che coincidono con i miei”.

IL DIRETTORE SPORTIVO LAURA ORTU: “Mariana è una playmaker di grande spessore, con trascorsi nella nazionale venezuelana e grande capacità di lettura. Ci aspettiamo tanto da lei, anche nel saper coinvolgere le nostre lunghe. Con il suo innesto poniamo un altro tassello fondamentale sul roster della prossima stagione, che contiamo di rinforzare anche con l’annuncio di una under di valore assoluto nei prossimi giorni”.